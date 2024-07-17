TMMOB: OSB’den zehir akacak

Yayınlanma: 17.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.07.2024 - 04:00

İstanbul’un en önemli su havzalarından olan ve uzmanlara göre koruma altında olması gereken Ömerli Barajı Havzası’na yapılacak Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) tepkiler sürüyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi tarafından dün konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Şube binasında yapılan açıklamada, İstanbul’a verilen suyun yaklaşık yarısının Ömerli Barajı Havzası’ndan sağlandığının altı çizildi. Burada konuşan Şube Başkanı Zeynep Karamanlı, “Ömerli Barajı Havzası sınırları içinde yapılaşma kısıtlanmalı ve havzanın kirlilikten korunması için gereken tüm önlemler alınmalıdır” dedi.

‘YIKIMIN ÖNÜ AÇILACAK’

Karamanlı, “OSB projesinin hayata geçmesi halinde su ihtiyacının büyük kısmı yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Melen Çayı’ndan sağlanan İstanbul’un kendi su varlıklarından birinin daha yara alacağına” dikkat çekti. “Proje emsal gösterilerek başka benzer projelerin ve geri dönüşsüz bir yıkımın önü açılacaktır” diyen Karamanlı, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle planlanan Ömerli Havzası’nı OSB Vadisi yapma hayalinden vazgeçilmelidir. Ömerli Havzası’nı ekolojik kimliğinden koparacak, havzayı yok etmeye yönelik yapılmaya çalışılan Biyoteknoloji İhtisas OSB Projesi ve planlamasına destek veren tüm kurumları, tüm yetkilileri uyarıyoruz. Bu suça ortak olmayın” ifadelerini kullandı.