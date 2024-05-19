Toroslar’da patlatmalı maden ocağı işletecekler: Konutlara 190 metrede!
Yelmad Madencilik, Mersin Toroslar’ın Hamzabeyli mahallesinde gerçekleştirmek istediği kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu.
Şirketin başvurusu İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşüldükten sonra raporun son hali yayımlandı. Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu, bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde on gün için yurttaşların görüşüne açıldı. Onay alınması durumunda ise orman ve tarım arazilerini kapsayan projeyle birlikte alanda maden çalışmaları başlayacak.
99.27 hektarlık ruhsatı bulunan
şirket, bunun 33.7 hektar yani 47
futbol sahası büyüklüğündeki
arazide çalışma yürütecek. Proje
kapsamında yıllık 85 patlama
gerçekleştirilecek. Patlatmalı
ocak alanına en yakın konut 190
metre mesafede, patlatmasız
alana ise 105 metrede yer alıyor.
Ayrıca yapılması planlanan TOKİ
projesine de 630 metre mesafede
bulunuyor. Şirketin ÇED raporuna
göre faaliyet alanı ve çevresinde
sadece belirli bölgelerde
yaşayabilen endemik türler de
bulunuyor.
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