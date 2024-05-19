Toroslar’da patlatmalı maden ocağı işletecekler: Konutlara 190 metrede!

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

Şirketin başvurusu İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşüldükten sonra raporun son hali yayımlandı. Şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu, bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde on gün için yurttaşların görüşüne açıldı. Onay alınması durumunda ise orman ve tarım arazilerini kapsayan projeyle birlikte alanda maden çalışmaları başlayacak.

99.27 hektarlık ruhsatı bulunan şirket, bunun 33.7 hektar yani 47 futbol sahası büyüklüğündeki arazide çalışma yürütecek. Proje kapsamında yıllık 85 patlama gerçekleştirilecek. Patlatmalı ocak alanına en yakın konut 190 metre mesafede, patlatmasız alana ise 105 metrede yer alıyor. Ayrıca yapılması planlanan TOKİ projesine de 630 metre mesafede bulunuyor. Şirketin ÇED raporuna göre faaliyet alanı ve çevresinde sadece belirli bölgelerde yaşayabilen endemik türler de bulunuyor.





