TRT'ye tahsis edilmişti: Çekmeköy Kışlası arazisinin imar planları iptal edildi

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 20:09

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 20:12

İstanbul’daki Çekmeköy Kışlası’nın “plato kurulması” amacıyla TRT’ye tahsis edilen 326 bin metrekarelik arazisinin imar planları iptal edildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi’nden yapılan basın açıklamasında, “Çekmeköy’de orman arazisinin TRT’ye tahsisiyle doğal alanları tahrip edecek imar planları iptal edilmiştir! Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

Dava Sonucu:

Çekmeköy’de orman arazisinin TRT’ye tahsisiyle doğal alanları tahrip edecek imar planları İPTAL edilmiştir!

Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. ??

Detaylı bilgiye https://t.co/gs5abDJWUO üzerinden erişebilirsiniz! pic.twitter.com/0yXhp68tdh — ŞPO İstanbul Şubesi (@spoist) February 2, 2023

NE OLMUŞTU?

Kışla arazisi içerisinde yer alan tarihi Said Halim Paşa Av Köşkü de TRT’ye tahsis edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, 19’uncu yüzyılda inşa edilen ve Hazine’ye ait olan tarihi yapının TRT İstanbul Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini açıklanmıştı. Köşk, film platolarının yönetim binası olarak kullanıyor.