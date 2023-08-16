Turgutreis Günbatımı Plajı’nda deniz temizliği: 204 kilo atık çıkarıldı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 16.08.2023 - 17:31

Her hafta bir koyda deniz dibi temizliği yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, bu hafta da Turgutreis’te çalışma gerçekleştirdi. Turgutreis Günbatımı Plajı’nda yapılan deniz dibi temizliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Turgutreis deniz dibi temizlik etkinliğine Başkan Aras’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Meclis Üyesi Tamer Mandalinci, Bahçelievler Muhtarı Ali Karabağlı ile Karabağ Muhtarı Ali Saygı katıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonunda gönüllü dalış ekibi ile gerçekleştirilen temizlik kampanyasında özel bir okulun anaokulu öğrencileri ve Mis Gibi Bir Bodrum gönüllüleri de plajda temizlik gerçekleştirdi. Etkinliğe Turgutreis D-Marin’den ekip de destek oldu.

204 KİLOGRAM ATIK TOPLANDI

Bodrum Belediyesi’nin gönüllü dalgıçlarından oluşan ekip; 34 kilogram plastik, 38 kilogram metal, 12 kilogram cam, 102 kilogram lastik ve 18 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplamda 204 kilogram atık topladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Başkan Aras, denizden çıkan atıkların sadece deniz kenarından veya teknelerden atılmadığını, dere yataklarına atılan atıkların da yağmurlar sonrası denize ulaştığını belirterek dere yataklarının korunması ve gelişi güzel atık atılmaması gerektiğini vurguladı. Çıkan atıkların doğada yok olma süreleriyle ilgili de çocuklarla sohbet eden Başkan Aras, etkinliğin sloganını çocuklarla birlikte söyleyerek herkesin Bodrum’un doğasına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

6 MAHALLEDE TEMİZLİK YAPILDI

19 Temmuz’da başlatılan temizlik kampanyasında Türkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Küçükbük, Turgutreis mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilirken 6 mahallede toplam bin 417 kilogram atık toplanarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine gönderildi.

Temizlik çalışmalarında sandalye, olta, güneş gözlüğü, çapa, otomobil lastikleri, telefon gibi dikkat çeken atıklar toplandı.

Etkinliğin bir sonraki durağı 23 Ağustos Çarşamba günü Akyarlar Mahallesi olacak.