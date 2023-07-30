Türkiye Akbelen'i konuşurken... Kaz Dağları 'yangınla mücadele' adı altında katlediliyor

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:24

Tüm ülkenin Akbelen Ormanları’ndaki katliama ve yurttaşların direnişine odaklandığı şu günlerde Türkiye’nin akciğeri Kaz Dağları’nda ağaçlar ‘yangınla mücadele’ adı altında katlediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafında Genel Müdür Bekir Karacabey imzasıyla tüm bölge müdürlüklerine gönderilen “Yangın önleme çalışmaları” konulu yazıda orman yangınlarında alevlerin yayılmasını engellemek için orman yolu genişletme çalışmaları yapılması gerektiği bildirildi. Yazıda yol kenarlarında 5’er metre mesafede bütün ağaçlar ve 50’şer metre mesafede bulunan ağaçların üçte ikisinin kesileceği ifade edildi.

(Şükrü Durmuş)

“ORMANLARIMIZA YÖNELİK SON SALDIRI”

Yıllardır ormanlar için mücadele eden Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Kaz Dağları’nın zirvesine çıkarak katliamı gözler önüne serdi. “Ormanlarımız rant için tüccarlara kurban ediliyor, bu emir hem ağaç katliamının hem de yangınların önünü açtı” diyen Durmuş, yıllardır ormanların göz göre göre yandığını anlattı ve “Orman yollarının kesilerek genişletilmesi ve “seyrekleme” de ormanlarımıza yönelik son saldırıdır!” ifadeleri kullandı.

“ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE HAMMADDE TEMİNİ”

Kesilen ağaçların kuru dallarının bölgede bırakıldığını bildiren Şükrü Durmuş, “Bu doğa, doğayı koruması gerekenler tarafından katlediliyor. Sözde yangını önlemek amacıyla yol kenarlarının 5 metre sağı, 5 metre solundaki ağaçların tamamen kesilmesi ve 50 metre sağından 50 metre solundan 3 kapalı sıklık olan ormanın 1 kapalıya indirilmesi yanı 3’te 2 ağaçların kesilmesine ilişkin bir emir uygulandı. Burada da sözde yangını önlemekti amaç ama tam da aksine bu yangına davetiye çıkarmaktır. Bu ağaçlar kesildi yol kenarına taşındı. Bunlar çok uluslu şirketlere hammadde temini için gidecek. Ama yangına davetiye çıkarıldı. Bu enkaz, kesilen ağaçların dalları yerlerde. Bu dallar kurumuş vasiyette ve en ufak kıvılcımla ateş alır ve bu orman tekrar yanar. Yanlış ve yalan söylüyorlar, kamuoyunu yanıltıyorlar” diye konuştu.