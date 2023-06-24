Reçelden baklavaya... Kaz Dağları'nda yılın ilk kekik hasadı!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 13:00

Balıkesir Güre'deki hasatta, elleriyle topladıkları kekikleri sepetlerine dolduran konuklar, dinlendikleri ulu çınarların altında Ege Denizi'nin büyüleyici manzarasının keyfini çıkardılar. Oyuncu Açelya Akkoyun'un da katıldığı hasat sonrası toplanan kekikler, etkinliğe ev sahipliği yapan 1774 Kazdağı Termal Butik Otel'de kurulan geleneksel yöntemlerle işlemden geçirilerek önce kekik yağı ve suyuna ardından da sabuna dönüştürüldü.

KEKİK EKİMİNE KATILANLARA SERTİFİKA!

Katılımcılar, kekiklerden yapılan yeni lezzetlerle de tanıştı. Kekik reçeli, kekik salamurası, kekik çorbası, kekikli kek ve böreklerin yer aldığı etkinlikte günün sürprizi ise Nadir Güllü'den geldi. Otelini kekik terapi merkezine dönüştürmeyi hedefleyen Hasan Demiraslan'ın Güllü'ye özel yaptırdığı kekikli baklava ise "tam not" aldı.

Güre'deki yılın ilk kekik hasadına katılan misafirler, Kazdağı Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra kekik ekimine de katıldı, kekik ekimine katılanlara birer sertifika sunuldu.



