Türkiye’nin dört bir yanındaki toplam 545 saha ihaleye çıkarıldı

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

İktidar, geçen şubatta dokuz emekçinin yaşamını yitirdiği Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni faciasının nedenleri daha tam aydınlatılamadan Türkiye’nin dört bir yanındaki maden sahalarını ihaleye çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre 545 maden sahası ihale edilecek. İhale işlemi, Maden Yasası’nın 30. maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

Bu maddeye göre herhangi bir nedenle hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile yeni alanlar ihale yoluyla ruhsatlandırılabiliyor. İhale teminat bedeli, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20’sinden az olamayacak. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. 545 maden sahası, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gün süreyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından duyurulacak. Sahalar başvuru gelmemesi halinde yeniden ihale edilecek.

Taban ihale bedelleri ortalama 799 bin 304 lira ile 1 milyon 198 bin 956 lira. Ancak sekiz sahada taban ihale bedeli 9.9 milyon lira. Ruhsatlar “arama”, “işletme” olarak değişiyor. Sahaların 316’sını 4. grup maden sahaları oluşturuyor. 4. grup madenler aralarında linyit, taşkömürü, uranyum, toryumun yanı sıra altın, gümüş, bakır, demir, kromun de bulunduğu madenleri içeriyor.

Ardından 2. grup madenler geliyor. Bu kapsamda 222 saha var. Bu sahalar mermer, granit, andezit, agrega, mıcır gibi madenlerden oluşuyor. En fazla sahanın yer aldığı iller de Ağrı, Sivas, Kastamonu, Erzurum, Burdur olarak sıralanıyor.

64 İLDE SAHA KARARI



İhale edilecek sahaların yer aldığı 64 il: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat.