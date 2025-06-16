‘Ülkemizi maden şirketleri için dikensiz gül bahçesi yapacaklar’

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, AKP’li milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye verilen uluslararası ve yerel maden tekellerinin ülkedeki rant ve talanının önünü açacak torba yasa teklifine karşı tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, “Ülkemizi enerji ve maden şirketleri için daha da dikensiz gül bahçesi yapan söz konusu kanun teklifine karşı ekoloji ve meslek örgütleri ile siyasi partilerin hep birlikte mücadele ederek, teklifin yasalaşmasını engellemek için hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz” denildi. Yasaya karşı tepkinin sebepleri ise, şu maddelerle değerlendirildi:

“ • ÇED ve Ruhsat Süreçleri kısaltılacak, ÇED sürecinde diğer izinler alınabilecek,

• Maden alanlarına denk gelen Ormanlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne (MAPEG) ücretsiz devredilecek,

• Kurumlardan görüş alma süreçleri MAPEG tarafından yürütülecek,

• Stratejik ve kritik madenlerde acele kamulaştırma yapılacak,

• Bir alanda farklı madenlerin olması durumunda daha önce tek ruhsat verilirken şimdi farklı ruhsatlar düzenlenecek,

• Muğla yöresindeki termik santrallara kömür sağlamak için zeytinlikler madenciliğe açılacak,

• Enerji yatırımlarında orman tahsis izinleri kolaylaştırılacak,

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı enerji ve maden yatırımları için imar planı yapabilecek, inşaat ruhsatı düzenleyebilecek,

• Kamulaştırma kararları “tapu” sayılacak.

• EPDK’ya acele kamulaştırma yetkisi verilecek.

• Yapı ruhsatı almadan işletmeye geçmiş olan enerji yatırımlarından bu belgeler istenmeyecek, üretim devam edecek.

• Kanun Teklifi ekinde yer alan iki adet kroki ve koordinat tablosu yer alan zeytinlikler (Muğla Yatağan, Kemerköy civarı, Akbelen'deki) kamulaştırılacak ve kömür madenciliği yararına açılacaktır.”