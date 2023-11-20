Ulubey ve Mesudiye'de bilirkişi incelemesi yapıldı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Yeni Sayaca, Yenimahalle, Çatallı mahallelerini de içine alan bentonit madeni ve Gölköy-Mesudiye arasında RES ile ilgili Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve bölge sakinlerinin açtığı davalar hakkında incelemeler tamamlandı.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00
Ulubey ve Mesudiye'de bilirkişi incelemesi yapıldı
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Ordu İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırlayacakları raporu Ordu İdare Mahkemesi’ne verecek. Ulubey’de yapılan bilirkişi incelemesine mahalle halkı da katıldı. 

Davanın avukatı ve dernek yönetim kurulu üyesi Haluk Türkmen, “Davanın lehimize sonuçlanacağını umuyorum. Halk ormanına, suyuna, tarım alanına sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı. 



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