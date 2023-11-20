Ulubey ve Mesudiye'de bilirkişi incelemesi yapıldı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.11.2023 - 03:00

Ordu İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda hazırlayacakları raporu Ordu İdare Mahkemesi’ne verecek. Ulubey’de yapılan bilirkişi incelemesine mahalle halkı da katıldı.

Davanın avukatı ve dernek yönetim kurulu üyesi Haluk Türkmen, “Davanın lehimize sonuçlanacağını umuyorum. Halk ormanına, suyuna, tarım alanına sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.



