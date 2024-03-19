UNESCO adayı Patara’yı betonlaştıracaklar

Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2024 - 04:00

Kaş-Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi için hazırlanan imar planına ilişkin açılan davada mahkemenin belirlediği bilirkişi keşfinin 15 Mart’ta yapılması bekleniyordu. Ancak bir bilirkişinin katılamayacak olması nedeniyle 25 Nisan’a ertelendiği açıklanmıştı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “İlk bilirkişi heyeti 3 kişiydi, itirazımızla bu sayı 7 kişiye çıktı. Söz konusu imar planının tamamen iptal edilmesi gerekiyor” dedi

"AKP’li belediyenin sattığı parseller"

Davanın avukatlarından Tuncay Koç ise Kaş-Patara (Gelemiş) bölgesinde “koruma imar planları” yapıldığını ancak bu planların korumaya yönelik olmadığını kaydetti. Koç, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planla imara açılmak istenen bölgede AKP’li Mutlu Ulutaş’ın başkanlığını yaptığı Kaş Belediyesi’nin 28 milyon 700 bin liraya sattığı iki parsel de bulunuyor” ifadelerini kullandı. Koç şöyle konuştu:

“Daha önce de aynı bölgede SİT alanlarının dereceleri düşürülmüştü. Açılan davada Antalya 4. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Yeni düzenlemeyle Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde karma konut ve ticaret alanı belirleniyor. Hem turizm hem konut alanı olarak yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. Bölge caretta carettaların yuvalanmayumurtlama bölgesine çok yakın. 17 km’ye varan uzunlukta Patara sahili var. Burasının UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başvuru var. Böyle önemli bir bölgenin yine imara açılmak istenmesi doğru değil.”