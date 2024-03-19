UNESCO adayı Patara’yı betonlaştıracaklar

UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı, Antalya’nın ünlü doğal ve tarihi SİT alanı Patara’yı betonlaştıracak, kaçak yapıları yasalaştıracak imar planının iptali için açılan davada bilirkişi keşfi, seçim sonrasına ertelendi.

Bülent Ecevit
Yayınlanma: 19.03.2024 - 04:00
UNESCO adayı Patara’yı betonlaştıracaklar
Abone Ol google-news

Kaş-Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi için hazırlanan imar planına ilişkin açılan davada mahkemenin belirlediği bilirkişi keşfinin 15 Mart’ta yapılması bekleniyordu. Ancak bir bilirkişinin katılamayacak olması nedeniyle 25 Nisan’a ertelendiği açıklanmıştı. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “İlk bilirkişi heyeti 3 kişiydi, itirazımızla bu sayı 7 kişiye çıktı. Söz konusu imar planının tamamen iptal edilmesi gerekiyor” dedi

"AKP’li belediyenin sattığı parseller" 

Davanın avukatlarından Tuncay Koç ise Kaş-Patara (Gelemiş) bölgesinde “koruma imar planları” yapıldığını ancak bu planların korumaya yönelik olmadığını kaydetti. Koç, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan planla imara açılmak istenen bölgede AKP’li Mutlu Ulutaş’ın başkanlığını yaptığı Kaş Belediyesi’nin 28 milyon 700 bin liraya sattığı iki parsel de bulunuyor” ifadelerini kullandı. Koç şöyle konuştu:

“Daha önce de aynı bölgede SİT alanlarının dereceleri düşürülmüştü. Açılan davada Antalya 4. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Yeni düzenlemeyle Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde karma konut ve ticaret alanı belirleniyor. Hem turizm hem konut alanı olarak yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor. Bölge caretta carettaların yuvalanmayumurtlama bölgesine çok yakın. 17 km’ye varan uzunlukta Patara sahili var. Burasının UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başvuru var. Böyle önemli bir bölgenin yine imara açılmak istenmesi doğru değil.” 


UNESCO haberleri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi haberleri Patara haberleri

İlgili Haberler

Patara Deniz Feneri yükselirken, anıtsal yazıt yerine konuldu

Patara Deniz Feneri yükselirken, anıtsal yazıt yerine konuldu
Patara'da 2 bin 600 yıllık köpek balığı ve vatoz kemikleri bulundu

Patara'da 2 bin 600 yıllık köpek balığı ve vatoz kemikleri bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL

Arsuz'da hasat başladı, nisan ayına kadar sürecek: Kilosu tarlada 50 TL
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'

SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiriyor... SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'seyyanen zam' için yeni tarih verdi: 'Son dakika açıklama gelebilir'
Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!

Lübnanlı sanatçı Hajj Ali İstanbul’a geliyor!
Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'

Sadettin Saran'dan yaşananlara tepki: 'Dünyanın hiçbir yerinde kabul edilebilir değil'
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
Abdullah Avcı'dan olaylar için yorum: 'Saha içinde kalalım'

Abdullah Avcı'dan olaylar için yorum: 'Saha içinde kalalım'
Kızıl Goncalar’a yeni transfer! ‘Cüneyd’in babası geliyor

Kızıl Goncalar’a yeni transfer! ‘Cüneyd’in babası geliyor