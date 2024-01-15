UNESCO Dünya Kültür Mirası’na taş ocağı tehdidi

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:35

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:35

İzmir’de doğal güzellikleri ve çam fıstığıyla ünlü Bergama’daki Kozak Yaylası’nda açılmak istenen granit mermer ocakları için firmalar ikinci kez Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kapısını çaldı. Bakanlık ÇED sürecini başlattı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve 'Ekolojik Hassas Bölge' olarak tanımlanan Kozak Yaylası'na açılmak istenen taş ocaklarının Perperene Antik Kenti’ne de oldukça yakın bir bölgede yer alması dikkat çekti.

FISTIK AĞAÇLARI TEHLİKEDE

Omsan Mermer isimli firma, tarım arazisi vasfındaki 15 hektarlık araziye kurulması planlanan 3 milyon 600 bin TL'lik maden ocağı kapsamında bölgede yıllık 33 bin 750 ton üretim yapmayı planlıyor.

Şaşmazlar Granit isimli firma ise 3 milyon 600 bin TL'lik proje kapsamında bağ ve fıstıklık olan araziye yıllık 33 bin 750 ton kapasiteli granit ocağı kurulması planlanıyor.

Türkiye'de çam fıstığı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Kozak Yaylası'nda geçen yıl bölge halkı protestoso gerçekleştirmiş ve ÇED katılım toplantısı gerçekleşmemişti.