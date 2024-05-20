Urla kıyılarında 45 dakikada 332 kg çöp toplandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 20.05.2024 - 16:07

İzmir’in tatil merkezi Urla’da Akdeniz’i Temiz Tutalım (Clean Up the Med) kampanyası çerçevesinde Akdeniz ülkelerinde eş zamanlı olarak deniz kıyılarını temizleme çalışması gerçekleştirildi. Urla İskele Mahallesinde gerçekleşen kıyı temizleme çalışmasında 45 dakikada 332 kg çöp toplandı. Gerçekleşen temizlik çalışmasına Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürü Hasan Tuna, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi temsilcileri, TURMEPA gönüllüleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BİLİNÇLİ BİR TOPLUM İNŞA ETMELİYİZ

45 dakikada 332 kg çöpün toplandığı etkinlikte konuşan ve farkındalık projelerinin devam edeceğinin altını çizen Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan “Bugün burada insanoğlunun doğayı nasıl kirlettiğine bir kez daha tanık olduk. Denizden çıkan ve etrafa atılan şişeler, plastikler, alüminyumlar geleceğimizi yok etmekte. Bilinçli bir toplum inşa ederek doğamızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için farkındalık projelerimiz devam edecek. Güzel yarınlar için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Etkinliğin paydaşlarından biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü adına konuşmasını gerçekleştiren Saygın Yörük de şunları söyledi: “Gerçekleşen temizlik çalışmamızda gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak cam, plastik ve alüminyum çıktı. Bu atıkların doğadan kaybolma sürelerine baktığımızda cam 4 bin yıl, kâğıt 3-5 ay, alüminyum 100-200 yıl. Temizlik esnasında en çok çıkan plastik 405 yıl doğada yolculuğunu devam ettiriyor. Bir plastiğin üretilmesi saniyeler, kullanılması dakikalar, doğada kaybolması yüzyıllar sürebiliyor. Bu yüzden çok daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü biz güzel Urla’mızda plastik şişelerinin değil, gümüş renkli sardalye sürülerinin yüzmesini istiyoruz.”