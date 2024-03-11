Urla'da jeotermal tepkisi: Ranta ve talana izin vermeyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Urla'da yaklaşık 65 dönüm alanda jeotermal sondajı için ÇED sürecinin başlatılmasına yöre halkı tepki gösterdi. CHP'nin de destek verdiği eylemde CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Jeotermal kaynak arama adı altında ranta ve talana izin vermeyeceğiz’ dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:09
Urla'da jeotermal tepkisi: Ranta ve talana izin vermeyeceğiz
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İzmir'in Urla ilçesinde yaklaşık 65 dönüm büyüklüğündeki alanda bir adet jeotermal sondaj lokasyonu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimleri tarafından ÇED sürecinin başlatılması ardından doğaseverler ve bölge sakinleri eylem yaptı.

Yağcılar Mahallesi’nde köy meydanında düzenlenen eyleme, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, STK temsilcileri katıldı.

CHP Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan verilmek istenen arama ruhsatının, iptal edilen ruhsat ile aynı durumda olduğunu belirtti. Balkan, ‘Altınköy sırtlarında daha önce SİT’ten dolayı iptal olan Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı’nın hemen iki üç kilometre kaydırılarak tekrar aranmak istenmesidir. Doğaya, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek olan çalışmalara karşı çıkıyoruz. Biz, Rüzgâr Enerji Santrali yapılmasın demiyoruz. Biz, bir tane Rüzgâr Enerji Santrali yapılırken 1000 tane çam ağacı kesileceğine daha uygun yerlerde, Hollanda gibi denizin ortasında yapılsın diyoruz. Jeotermal kaynağı aranması dediğimiz de ilk karşılaşacağımız durum yeraltı sularının kirlenmesi olacak. Zaten mevcut şartlarla devam edildiğinde ilçemizde 10 yıl sonra her artezyenin başına arıtma cihazı koymak zorunda kalacağız. Bizler doğamızı, çevremizi korumak için mücadele ediyoruz. Jeotermal kaynak arama adı altında ranta ve talana izin vermeyeceğiz’ dedi.


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