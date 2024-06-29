Uzmanlar anız yangınlarıyla mücadelenin ilk adımının denetim olduğunu söyledi

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

Türkiye’de anız yangınları artarak devam ediyor. Yasak olmasına karşın birçok ilde anız yakılması sonucu çıkan yangılarda onlarca tarım alanı zarar gördü. Diyarbakır Mardin’de 15 kişinin can verdiği anız yangınları, bu konuyla nasıl mücadele edileceğini gündeme getirdi. Uzmanlar, anız yangınlarıyla mücadelede en önemli başlığı denetimlerin artırılması olarak gösteriyor.

Konu hakkında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

SICAKLARIN ETKİSİ VAR

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, son 15 günlük dönemde görülen aşırı sıcakların yangınlarda artışa sebep olmuş olabileceğine işaret etti. Tolunay “2024 haziran ayında önceki yıllara göre daha fazla yangın çıkmasının nedeni yağışlı bahar aylarında gerek tahılların gerekse orman altındaki otların iyi gelişmesi sonrasında yanıcı madde yükünün fazla olmasına bağlanabilir. Bu koşullarda ufacık bir kıvılcım dahi çok büyük yangınlara evrilebilir. Yangınların çıktığı çoğu ilde valiliklerin çeşitli önlemlere dair genelgeleri olsa da denetimlerin etkin yapılmadığı gözlemleniyor” ifadelerini kullandı.

‘KÖYLÜ BİLİNÇLENDİRİLMELİ'

Bilinçlendirme çalışmalarının daha etkin yapılması gerektiğine de değinen Tolunay sözlerini şöyle noktaladı: “Köylülerin yetkililer tarafından bilinçlendirilmesi ve yangınlara müdahale konusunda eğitilmeleri gerekiyor. Günümüzdeki uygulama köy kahvehanelerine afiş asmanın pek ötesine gitmiyor maalesef. Ek olarak anız yakmanın cezası artırılmalı. Kazayla anızların ya da ekili alanların yanmasının engellenmesi için tarım alanlarından geçen yollardaki otların temizlenmesi, elektrik hatlarının bakımının yapılması ve altındaki otların uzaklaştırılarak çıplak toprak yüzeyinin açığa çıkarılması yangınları azaltacaktır.”

Baki Remzi Suiçmez yangınların bütün sorumluluğunun çiftçilere yüklenmemesi gerektiğini söyledi. Suiçmez şöyle konuştu:

‘TEK SORUMLU ÇİFTÇİ DEĞİL’

“Çiftçilerin çoğu aslında anız yakmanın zararlarının farkında. Burada bakanlığın kestiği cezaların artırılması gündemde olabilir. Anız yakmak toprağa ve doğaya zararlı. Ancak, tarla ve anız yangınlarının sorumluluğunu tamamen çiftçiye bağlamayı doğru bulmuyorum. Öncelikle elektrik bir kamu hizmetidir. Özel şirketler tarladan geçen elektrik tellerine gerekli bakımı yapmıyor. Bunun sonucunda çıkan yangınlarda çiftçi mağdur oluyor. İkinci olarak tarlalarda bulunan cam kırıkları veya araçlardan atılan izmaritler de bu yangınlara sebep olabiliyor. Çiftçiyi bilinçlendirmek önemli bir konu ancak burada tek sorumluluk çiftçilerin değil.“