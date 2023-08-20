Uzmanlar uyardı: İstanbul'da su alarmı

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:15

Sıcaklıkların artması ve yağışların az olması nedeniyle İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı günden güne azalıyor. Şişe su ve damacana fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle yurttaşların çeşitli ihtiyaçları için musluk suyunu kullanım oranı arttı. İstanbul’daki su durumu ve musluk suyunun sağlıklı olup olmadığı konusunu uzmanlarla konuştuk.

Eski Devlet Su İşleri (DSİ) Yöneticisi ve Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, “İstanbul nüfusunun yüzde 65’i Avrupa yakasında ama tatlı su kaynaklarının sadece yüzde 30’u bu bölgede. Bu da kurak bir dönemde Avrupa yakasındaki su rezervlerinin hızla boşalmasına neden oluyor. Buradaki barajların kuruması durumunda Melen Çayı’ndan ve Ömerli Barajı’ndan günde 1.8 milyon metreküp suyun Avrupa yakasına arıtılarak gönderilmesi gerekiyor” dedi.

Geçen yıl olduğu gibi sonbahar kurak geçerse Avrupa yakasındaki barajların rezervuarlarının düşük seviyelerinden su çekilmesi gerekebileceğini belirten Yıldız, bunun su kalitesinin düşmesine neden olacağı uyarısında bulundu. Yıldız, “Yağmur olmaması durumunda ekim sonundan itibaren Avrupa yakasında kısıntılara gidilmek mecburiyeti doğabilir. Avrupa yakasına güvenli su temini için ‘acil su yönetimi eylem planı’ uygulanmaya başlanmalı. Aşırı kullanım yasaklanmalı” ifadelerini kullandı. Yıldız, Melen Barajı’nın gövdesindeki çatlaklar nedeniyle işletmeye alınamamasının İstanbul’un su temini planını olumsuz etkilediğine, kentin su biriktirme kapasitesinin yüzde 80 kayba uğradığına işaret etti.

Yıldız, İstanbul’daki musluk sularının sağlıksız olduğu iddialarına ilişkin ise “Suyun kontrolü her gün İSKİ ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün binlerce noktadan aldığı numunelerle yapılıyor. Suyun yerel ve lokal olarak kirlenmesine neden olacak olağandışı koşullar oluşmadıkça çeşme sularının kullanılmasının sağlık için tehlike yaratmayacağı söylenebilir” diye konuştu.

Musluk suyunun içilip içilemeyeceğini belirleyen birçok faktör olduğu uyarısı yapan Yıldız, sel gibi afetlerin yanı sıra apartmanların su depoları ve tesisat borularının bakımsızlığından kaynaklı durumlarda musluk suyunun içilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bunların dışında musluk suyunun içme ve kullanma standardına uygun kalitede olduğunu söyleyen Yıldız, “Suyun kullanıcıya sağlıklı ulaşması için sık sık klorlanması lazım. Musluk su arıtma cihazı suyun tat ve kokusunun düzenlenebilmesine imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.

147 NOKTADA PROJELER

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, olası bir Marmara depreminde İstanbul’un su temini konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağına ilişkin soruya, “İdaremiz bünyesinde, İstanbul’da İSKİ ve DSİ sorumluluğundaki barajlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz. Olası deprem sonrası afet yönetimi ve can güvenliği başta olmak üzere içme suyu temininde aksama, salgın hastalıklar, çevre kirliliği gibi konularda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesini amaçlayan proje yürütülüyor” yanıtını verdi. Çelikdelen, 147 geçici barınma ve toplanma alanın içme suyu ve atık su altyapı projelerinin hazırlandığını kaydetti.