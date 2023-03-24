Uzmanlar uyardı: Su fakiri olacağız

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:10

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:10

2030 uyarısı Türkiye Kuraklık Haritası verilerini de değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Ayol, İç Anadolu, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgelerinin önemli kesimlerinde “çok şiddetli”, “şiddetli” veya “orta şiddetli” kuraklıklar görüldüğünü dile getirerek “Türkiye nüfusunun hızlı artışı ve endüstriyel faaliyetler dikkate alındığında; 2030 yılı için su baskısı yaşayan ülkelerden su fakiri ülkeler kategorisine bir geçiş olacağı tahmin edilmektedir. İzmir’in önemli bir kesiminde şiddetli kuraklık gözlemlenmektedir. Diğer birçok ilimizde de olduğu gibi iklim değişikliği etkilerinin yoğun yaşandığı kentte, geçen yıllara göre aylık sıcaklıklarda birkaç derecelik artışlar olduğu bilinmektedir. Ülkemiz genelinde yağışların düzenli seyretmemesi, yıllık yağış miktarlarının önemli derece düşmesi, içme suyu temin eden barajlardaki su miktarlarındaki düşüşler, su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda alarm veren durumlardır” ifadelerini kullandı.