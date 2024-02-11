Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı

Yıllardır müsilajla alarm veren Marmara Denizi, şimdi de aşırı avlanma nedeniyle ekosistemini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, İstanbul Boğazı’nın endüstriyel balık avına kapatılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Denizin dibi can pazarı gibi” dedi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
Uzmanlardan Marmara'daki balık popülasyonu için son çağrı: Deniz dibi can pazarı
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Üç yıl önce müsilaj kâbusuyla ağır yara alan Marmara Denizi, oluşturulan eylem planlarına rağmen bir türlü iyileşemedi. Bunun bir sebebi de İstanbul Boğazı’nda yapılan endüstriyel avcılık. Aşırı avlanma ve kullanılan balıkçı tekneleri ekosistemin dengesini bozuyor. Bir koridor olan İstanbul Boğazı’nın endüstriyel ava kapatılması gerektiğini belirten uzmanlar dipte bulunan hayalet ağların da yaşamı tehdit ettiğinin altını çiziyor. Cumhuriyet konuya ilişkin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı’yla konuştu. 

Türkiye’de 14 bin balıkçılık teknesi olduğunu ve bunun 700 kadarının trol ve gırgırdan oluştuğunu belirten Sarı, “Bu tekneler yüzde 10 civarında ancak avlanan balığın yüzde 90’ına denk geliyor. Diğer tekneler ise ancak yüzde 10 pay alıyor. Bu şekilde avın sürdürülebilir olması beklenemez” dedi. 

‘AVLANILMASIN’

Marmara Denizi’ndeki avcılığın düzgün yönetilmemesi durumunda Karadeniz, Ege ve Akdeniz’in zora gireceğini söyleyen Sarı, “Ekosistem esaslı balıkçılığa geçmemiz gerekiyor. Biz hâlâ 1930’lu yıllarda başlayan balıkçılık yöntemini kullanıyoruz. 1980’lerde 650 bin ton olarak avlanan balık sayısı 2023 verilerine göre 330 bin tona düştü” diye konuştu.

Marmara’da koruma alanı oluşturulması gerektiğini söyleyen Sarı, “Boğazda avlanma olmamalı. Bu bilime de akla da aykırı. 1980’li yıllarda bin ton avlanan tür 20’nin üzerindeydi. 2023’te ise 1000 ton avlanan tür sayısı 10’u bulmuyor” ifadelerini kullandı.


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