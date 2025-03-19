Vali durdurdu, kesim yeniden başladı: Ayvacık'ta ağaç kıyımı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Samsun’un Ayvacık ilçesi Baraj Göleti’nin hemen yanında yer alan, dev çam ağaçlarından oluşan Sarıahmetler Mesire Alanı’nda bulunan 100’e yakın çam ağacı, karayolu çalışması yapacak olan yüklenici firmaya “depolama alanı” olarak tahsis edilmek üzere kesildi.

Şubat ayının başına başlayan kesimi Vali Orhan Tavlı durdurdu. Ancak aradan yaklaşık bir ay geçti ve iş makineleri yeniden alanda görüntülendi. Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu Baraj Gölleri ile Yeşilırmak Nehri gibi önemli su kaynaklarına yakın olan mesire alanı üstünde kurulacak tesisin su kaynaklarını tehdit ettiği vurgulandı. Ayvacıklılar seslerini duyurmak için bu kez alanda bir araya geldi.

Ayvacık İlçe Kaymakamlığı’nca, Ziraat Odası Başkanlığı’na gönderilen yazıda söz konusu alanın basın açıklaması yapmak için uygun yer olmadığı kaydedildi. İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri de alanda basın açıklaması yapılmasına izni vermedi. Şantiye alanı dışına çekilen şeritle açıklama yapılacak alan ayrıldı. Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Vali Tavlı’nın talimatını hatırlattı. Avcı, “İş makinelerini bir gece önce kaldırdılar. Ancak ben bu davadan vazgeçmeyeceğim” dedi.