'Yangından beter kıyım' yargıya taşınıyor

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yollarının sağında ve solunda bulunan tüm ağaçların 5 metre derinliğe kadar kesilmesi için verdiği talimatı dün Cumhuriyet kamuoyuna duyurdu. Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Türkiye’de bulunan 276 bin kilometrelik orman yolu ağından OGM’nin bu talimatı ile milyonlarca metreküp ağaç kesileceğini yazdı. Haberimizin ardından milletvekilleri ve meslek örgütleri OGM’nin kararına tepki gösterdi.

‘ÇOK YÖNLÜ VURGUN’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “OGM’nin bu kararı “Kırmızı Başlıklı Kız” hikâyesine benziyor. Yani bir maske var ama arkasında bir tuzak var. Maske, orman yangınlarını önleme. Gerçekse çokuluslu şirketlere ucuz hammadde temini. Ormanda normal üretim belirli bir tekniğe göre yapılır. Yani yaşlı, kuru, ölmeye yüz tutmuş ağaçlar kesilir. Ama burada traşlama, yani sıradan kesim yapılacak. Hepsi de yol kenarında. Bu kesim işini verecekleri firmalar da çok az maliyetle kârlarına kâr katacaklar. Çok yönlü vurgun söz konusu” şeklinde konuştu.

Tarım Orman-İş Sendikası’nın kesim emrini yargıya taşıyacağını belirten Durmuş, “Bu bir cinayettir” ifadelerini kullandı.

‘AKP’NİN ‘KESERSEN YANMAZ’ FORMÜLÜ’



OGM’nin kesim kararının “abes” olduğunu dile getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Ormanlarımız, her türlü para için sermayedarlara peşkeş çekiliyor. Yangınlarla mücadele için uçak, helikopter kiralama, yangın sezonunu tüm yıla yayma, yangın söndürme ekiplerini mevsimlik işçilikten çıkarma gibi yapılması gereken en temel şeyleri dahi beceremeyin, tüm bunlar yetmezmiş gibi orman yangınlarıyla mücadele için de ağaç kesin. Ülkeyi yönetememekten delirdiklerini düşünmeye başladık” diye konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise “Liyakatsizlik, para sevdası ile buluşunca maalesef böyle çözümler ortaya çıkıyor. AKP iktidarının orman yangınları ile mücadelede bula bula bulduğu formül, ‘Ağacı keserseniz yanmaz’ şeklinde” ifadelerini kullandı.