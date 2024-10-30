Yangınlarda zarar gören alanın 15 bin 520 hektardan 27 bin hektara çıkması bekleniyor

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Türkiye her yıl binlerce hektar ormanlık alanını yangınlarda kaybederken müdahale için hâlâ devlete ait hava filosu tam olarak oluşturulamadı. Kiralamalarla uçak, helikopter açığı kapatılmaya çalışılıyor. Orman yangınları sonucu zarar gören alan miktarı ise sürekli artıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 Bütçe Teklifi’ne göre, insan kaynaklı yangın sayısının toplam yangın sayısına oranı geçen yıl yüzde 84.5’ti. Bu yıl yüzde 84 olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise bunu yüzde 83’e düşürmek. Bütçe teklifine göre, orman yangınları ile mücadelede kullanılacak Orman Genel Müdürlüğü’ne ait hava aracı sayısı geçen yıl sıfırdı. Bu yıl sonunda 19, gelecek yıl 23, 2026’da 27, 2027’de 31’e çıkarılması hedefleniyor. Orman yangınları sonucu zarar gören alan miktarı ise büyümeye devam ediyor. Geçen yıl yangınlar sonucu zarar gören alan miktarı 15 bin 520 hektardı. Bu yıl sonunda 27 bin hektara çıkması bekleniyor. Yine bu yıl tescili yapılan orman alanının 24.5 milyon hektar olması öngörülüyordu. Yıl sonunda gerçekleşmenin 23 milyon hektar olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef 23.7 milyon hektar. Yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi geçen yıl 11 dakikaydı. Bu yıl ise 13 dakikaya çıktı.