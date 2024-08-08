Yaşam alanlarıyla, Asi Nehri’ne yakın olan beton santralı büyüyecek

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan Hatay’da yurttaşların beton santralı mücadelesi de sürüyor. Samandağ’daki Atatürk Mahallesi’nde Gürkal İnşaat tarafından işletilen hazır beton santrala karşı yurttaşlar, Karaçaylı İlköğretim Okulu’na birkaç dakika yürüme mesafesinde ve Asi Irmağı’na yakın bir yerde olması gerekçesiyle dava açmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projeye verdiği “ÇED gerekli değil” kararına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talep edildi. Santralın sulak tarım arazilerinin içinde bulunduğunu belirten yurttaşlar, projenin iptalini istedi.

Bunun yanında Antakya’da da bir beton santralı bulunuyor. MYA Alsancak Beton tarafından işletilen santral, yapılara 240 metre mesafede yer alıyor. Bunun yanında ekili tarım alanlarına da sınırda bulunuyor. Ayrıca 380 metrede Şeyh Musa Türbesi, 410 metre mesafede ise Akçaova Mahallesi’ne bağlı konutlar yer alıyor.

ZEYTİNLER TEHLİKEDE

Şirket, 12 bin 800 metrekarelik alanda işlettiği tesisi 15 bin 47 metrekareye genişletmek için bakanlığa başvurusunu yaptı. Proje kapsamında proje alanı içinde yer alan tesis içi alanlar revize edilecek ve yeni bir hazır beton tesisi de kurulacak. Tesiste, agrega, taş tozu, çimento, kimyasal katkılar ve su kullanılacak. Şirketin hazırladığı rapora göre, proje alanı ve çevresinde birçok ağaç türü gözlemlendi. Bunların içerisinde de kanunlarla koruma altında olan zeytin ağaçları da bulunuyor.