Yaşam savunucularına beraat

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:51

Akbelen Ormanı’nı maden talanına karşı savunan Nejla Işık ve Ahmet Tatar, yargılandıkları “ormanı işgal etme” davasında beraat etti. Muğla’nın Milas ilçesindeki İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding’in ortak iştiraki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için başlattığı ağaç katliamına karşı nöbet başlatılmıştı. Ormanı savunurken darp edilen Tatar ve İkizköy Mahalle Muhtarı Işık’a dava açılmıştı. Bölge halkının “Akbelen 12 Eylül davası’’ adını verdikleri davada yargılanlara Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da destek vermek için adliyeye geldi.

Duruşma sonrası konuşan avukat Arif Ali Cangı, “Bu dava ekoloji hareketine yaşamı savunma mücadelesine açılmış bir dava. Bu dava eğer mahkûmiyetle sonuçlanmış olsaydı tüm ekoloji hareketlerine gözdağı verilmiş olacaktı. Üstelik kendi suçlarını örtmek için bu davayı açmışlardır” ifadelerini kullandı.