Yaşam savunucularından Özgür Özel’e teşekkür ziyareti

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:10

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:10

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üç tarafı ormanlarla kaplaı, zeytinliklerin ve tarımsal amaçlı kullanılan su rezerv alanlarının arasına kurulmak istenen Entegre Çimento Fabrikası’nın imar planlarının iptal etmesi sonrası Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve MUÇEP Menteşe Meclisi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İptalde CHP Lideri Özel’in ve CHP Çevre ve İklim Değişikliklerinden Sorumlu PM üyesi Baran Bozoğlu’nun etkin rolü oynadığını belirten yaşam savunucuları görüşme sonrası bir basın açıklaması yaptı. CHP Lideri Özel’in yeni mücadele biçiminin bu olacağını, direnişçiler ne kadar gövdesini taşın altına koyuyorsa seçilmişler de aynı hareket biçimiyle davranacağını ve hak mücadelelerini her alanda sonuna kadar bu şekilde sürdüreceklerini söylediğini belirten açıklamada, “Kararlı duruşuyla bu kararın alınıp uygulanmasında en fazla emeği geçen başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere, CHP Parti Meclisi üyesi Baran Bozoğlu’na, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay’a, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’a, Meclis üyesi Mehmet Uyan’a ve emeği geçen bütün meclis üyelerine çok teşekkür ederiz” denildi.

“ÇİMENTOCU ŞİRKET MUĞLA’YI TERK ETMELİDİR”

Entegre Çimento Fabrikası ve hammadde ocakları kurma projesi 1993 yılından bu yana sürdüğü aktarılan açıklamada, “Başta Deştin köylüleri olmak üzere köylülerin ve yaşam savunucularının birlikte 2025 yılına kadar yani 32 yıl süren bir mücadeleleri ile bütün saldırıları püskürtülmüştür. Şehircilik ilkeleri hiçe sayılarak, kamu yararı değil bir şirketin çıkarları gözetilerek çıkarılmış olan imar planının Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından iptali çok değerlidir. Bu kararla köylüler ve yaşam savunucuları tarafından 32 yıldır sürdürülen fiziki ve hukuki mücadele ile kazanılmış tüm haklar korunmuş, mahkeme kararlarını yok sayarak bakanlık ve çimentocu iş birliğinde hazırlanmakta olan yeni bir tezgâh bozulmuş ve giderek Muğla’nın başına bela olmaya hazırlanan bir şer odağının en önemli dayanağına darbe vurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Yaşam savunucuları ayrıca Tarım, turizm ve kültür kenti olan Muğla’nın çimento projelerinden tam olarak kurtulması için yeni yapılmakta olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/100.000 ölçeli Çevre Düzeni Planı’ndan alanın Sanayi Alanı olarak işaretlenmesinin kaldırılması için gerekli hukuki ve teknik çalışmalar yapılmasını talep etti.