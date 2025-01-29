Yatağan’da maden arama ruhsatı iptal edildi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 16:31

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:31

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan bulunan termik santralinin yeraltı maden arama ruhsatı İzmir Bölge Mahkemesi’nce iptal edildi. Daha önce alınan “ÇED gerekli değildir” kararını ve alınan izinlerin iptal edilmiş olmasını dikkate alan mahkeme, ruhsatın geçerliliği için gerekli koşulların sağlanmadığına hükmetti. Bu doğrultuda, termik santralin yeraltı maden arama ruhsatı iptal edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu dava sonucunda Yatağan ve bölgesinin yeraltı su kaynaklarını olumsuz etkileyecek maden aramasının önüne geçildi.

BAŞKAN ARAS: MUĞLA’YA ZARAR VERECEK HER OLUŞUMUN KARŞISINDAYIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yatağan’daki yeraltı su kaynakları için verdiğimiz hukuki mücadele, çevreyi ve halk sağlığını koruma yönündeki hassasiyetimizin bir yansımasıdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, çevre sağlığını ve ekonomik yaşamı bir denge içerisinde koruyacak çözümler üretmeye kararlıyız. Kazandığımız bu dava ile Muğla’nın doğal yaşamına zarar verecek her oluşumun karşısında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar açtığımız 227 dava bunun göstergesidir. İlimiz genelinde yüzde 65 maden arama ruhsatı var. Bu izinler bizim geleceğimizi, suyumuzu ve toprağımızı tehdit ediyor. Bu kazandığımız dava Yatağan ve bölgesinin yeraltı kaynaklarını korumada önemli bir adım oldu. Muğla’mızın doğasını, havasını ve suyunu korumaya devam edeceğiz” dedi.