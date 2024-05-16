Yeni kıyım onayı
Son olarak Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu projesi için kapasite artışına onay alan Cengiz Holding, şimdi de Kaz Dağları’na girecek.
Çanakkale Bayramiç’teki Hacıbekirliler köyünde maden çalışmaları yürüten Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden, komşu köydeki projesine onay aldı. Çevre, Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “ÇED gerekli değil” kararı verdiği projeyle birlikte alana feldspat ocağı açılacak. Şirketin bakanlığa sunduğu proje tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, maden 6.16 hektarlık alanda işletilecek. Şirketin alanda 605 hektarlık maden ruhsatının bulunması ise yıllar içerisinde büyümeye gidebileceğini gösteriyor.
AĞAÇLARI SATACAK
Proje kapsamında orman
izinlerini alacağını belirten şirket,
alanda çalışma yapabilmek için de
ağaçları kesecek. Ayrıca kesilecek
ağaçlar da yine şirket tarafından
satışa çıkarılacak.
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