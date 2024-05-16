Yeni kıyım onayı

Son olarak Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu projesi için kapasite artışına onay alan Cengiz Holding, şimdi de Kaz Dağları’na girecek.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00
Yeni kıyım onayı
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Çanakkale Bayramiç’teki Hacıbekirliler köyünde maden çalışmaları yürüten Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden, komşu köydeki projesine onay aldı. Çevre, Şehricilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “ÇED gerekli değil” kararı verdiği projeyle birlikte alana feldspat ocağı açılacak. Şirketin bakanlığa sunduğu proje tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre, maden 6.16 hektarlık alanda işletilecek. Şirketin alanda 605 hektarlık maden ruhsatının bulunması ise yıllar içerisinde büyümeye gidebileceğini gösteriyor.

AĞAÇLARI SATACAK

Proje kapsamında orman izinlerini alacağını belirten şirket, alanda çalışma yapabilmek için de ağaçları kesecek. Ayrıca kesilecek ağaçlar da yine şirket tarafından satışa çıkarılacak.


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