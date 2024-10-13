Yeşil enerji için yeşili kesecekler
Bitki örtüsünün kazındığı, ağaçların kesildiği projelerin son örneği Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi’nden geldi.
Uzmanların ve yaşam savunucularının tüm uyarılarına karşın “yeşil enerji” adı altında Türkiye’nin birçok noktasında doğaya zarar veren çalışmalar sürüyor. Bitki örtüsünün kazındığı, ağaçların kesildiği projelerin son örneği Enerjisa Enerji Üretim Anonim Şirketi’nden geldi. Şirketin 2023’te onayını aldığı ancak Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Balıkesir ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Ihlamur RES projesi, 2009/7 sayılı genelgeyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın masasına döndü. Bakanlık projeye “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Şirket bu kararla birlikte alanda çalışmalara başlayacak.
14 BİN AĞAÇ YOK OLACAK
Enerjisa’nın 261 milyon TL harcayarak yapacağı projeyle bölgeye 18 rüzgâr türbini dikilecek. 2 bin 984 hektarlık alanda etkili olacak proje için 52.65 hektarlık bölgede inşaat yapılacak. Dikilecek türbinler TIR’lar aracılığıyla bölgeye sevk edilecek. Orman yollarının yetmediği noktalarda 13 bin metre uzunluğundaki yollar için genişletme çalışmaları yapılacak. Türbin başına 1650 metreküp beton ve 100 ton demir kullanılacak. Bu çalışmalar yapılırken Çanakkale’de 2 bin 264, Balıkesir’de de 11 bin 765 toplamda 14 bin 29 ağaç kesilecek.
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