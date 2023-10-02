Yeşilırmak havzası betonlaştı
Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ve Devlet Su İşleri’nin (DSİ) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında “Yeşilırmak Nehri Temizleme, Islah ve Rekreasyon Projesi” bu yaz başladı. Amasya kent merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri’nin dört kilometre uzunluğundaki nehir yatağının sağ ve solunda on bir metrelik platform oluşturularak peyzaj ve temizlik çalışması devam ediyor.
DSİ’nin onayladığı ve yapımını üstlendiği Yeşilırmak Nehri yatağındaki çalışmaya yurttaşlar ve bilim insanları tepki gösterdi. Amasya’yı boydan boya ikiye bölen Yeşilırmak’ta yapılan ıslah çalışmasının nehrin doğallığını bozduğu, nehri betona hapsettiği belirtilirken ekoloji ve ekosistemler uzmanı Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım yapılan çalışmanın ırmağın ekolojik dengesini bozacağını belirtti.
Yıldırım, “Su hayvanlarının barınakları, yumurtlama ortamları ortadan kalkıyor. Bu durum hayvan çeşitliliğini azaltıyor. Bazı türlerin neslinin tükenmesine yol açabiliyor. Irmağın kokuya neden olduğu bahanesiyle yapılan ve debi artışının sağlanacağı düşünülen bu uygulamanın bilimsel bir açıklaması yoktur. Sistem için doğal olan bitki örtüsü kokuya nden olmak bir yana havanın oksijen oranını artıran ve ekosistemde biyolojik çeşitliliği koruyan özelliklere sahiptir. Irmakta kokuya yol açan insan kaynaklı atıklardır. Bundan kurtulmanın yolu ise arıtma tesislerini artırmak veya revize etmekten geçmektedir” dedi.
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