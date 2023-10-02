Yeşilırmak havzası betonlaştı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

DSİ’nin onayladığı ve yapımını üstlendiği Yeşilırmak Nehri yatağındaki çalışmaya yurttaşlar ve bilim insanları tepki gösterdi. Amasya’yı boydan boya ikiye bölen Yeşilırmak’ta yapılan ıslah çalışmasının nehrin doğallığını bozduğu, nehri betona hapsettiği belirtilirken ekoloji ve ekosistemler uzmanı Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım yapılan çalışmanın ırmağın ekolojik dengesini bozacağını belirtti.

Yıldırım, “Su hayvanlarının barınakları, yumurtlama ortamları ortadan kalkıyor. Bu durum hayvan çeşitliliğini azaltıyor. Bazı türlerin neslinin tükenmesine yol açabiliyor. Irmağın kokuya neden olduğu bahanesiyle yapılan ve debi artışının sağlanacağı düşünülen bu uygulamanın bilimsel bir açıklaması yoktur. Sistem için doğal olan bitki örtüsü kokuya nden olmak bir yana havanın oksijen oranını artıran ve ekosistemde biyolojik çeşitliliği koruyan özelliklere sahiptir. Irmakta kokuya yol açan insan kaynaklı atıklardır. Bundan kurtulmanın yolu ise arıtma tesislerini artırmak veya revize etmekten geçmektedir” dedi.