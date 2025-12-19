Yöre halkının karşı çıktığı Teos Yat Limanı askıya çıkarıldı, kitlesel itiraz çağrısı yapıldı: Sakin şehir huzursuz

İzmir’in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde bulunan ve Koloğlu Holding kuruluşu Teos Marina tarafından işletilen Teos (Sığacık) Yat Limanı’nın kapasite artışına yönelik proje askıya çıkarıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait liman için hazırlanan proje Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan son haliyle 10 gün süreyle itiraza açıldı.

Projede, yeni yüzer iskeleler, yüzer dalgakıranlar ve beton platformlar yapılması, mevcut liman içinde ise ilave yapıların eklenmesi planlanırken 2022’de verilen ÇED kararı halkın tepkisi üzerine iptal edilerek revize edildi. Son ÇED’e göre, “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” ve “doğal sit-sürdürülebilir koruma alanı” olarak tescil edilen bölgelerde yapılması planlanan dalgakıran ve iskelelerin yerleri değiştirilerek boyları kısaltıldı. 270 yatlık kapasitesinin 258’e düşürüldüğü aktarılırken mevcut 480 yat bağlama kapasitesi 738’e çıkacak. Yapılması planlanan otel ise iptal edildi.

‘CİDDİ BİR DÜZELTME YOK’

Bölge sakinleri, kapasite artışının Sığacık’ın ekosistemine zarar vereceğini belirterek 2022 yılında başlatılan ÇED süreci kapsamında yapılması planlanan “Halkın Katılımı Toplantısı”, Seferihisar Belediyesi, Seferihisar Demokrasi Platformu, EGEÇEP ve İzmir Yaşam Alanları’nın çağrısıyla toplanan yurttaşların alkış ve ıslıklarla yapılamamıştı. Askı süresi boyunca da kitlesel itiraz çağrısı yapan EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi Baha Okar, “ÇED revize ederek yeniden göndermişler sözde ama yaptıkları değişiklikler aslında hiç dişe dokunur türden değil. 11 bin metrekarelik alandan 50 metrekarelik bir orman alanını çıkarmışlar. Bir de çok uzun, çok dev yüzer iskeleleri az bir şey kısaltmışlar. Yat kapasitesini de çok az düşürmüşler. Yani aslında ciddi bir düzeltme yok. Bunu şimdi askıya çıkarmışlar. Seferihisarlılar yine karşı. İtiraz dilekçesi oluşturup kitlesel bir şekilde hem itirazımızı yapacağız. Bu itirazımız dikkate alınmazsa yasal haklarımız kullanarak dava açcağız. Bu projeyi engellemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

AKDENİZ FOKLARININ YAŞAM ALANI

Marinanın yıllardır Sığacık esnafına dişe dokunur bir katkısı olmadığını söyleyen Okar, “Bundan sonra da böyle bir katkısının olacağını beklemiyor insanlar. Bir de tabii sadece insanlarla ilgili değil, deniz ekosistemini de bozulacak. 110 bin ton dolgu malzemesiyle yapılacak bu genişletme projesi ve oradaki deniz ekosistemini ciddi bir şekilde takip edecek. Burası Akdeniz Foku'nun yaşam alanı. Akdeniz foku kesin koruma altında olan bir tür ve yavru Akdeniz Fokları da görüntülendi buralarda defalarca. Uzmanlar Yani yavrulamak için de geldiği bir alan olduğu söylüyor. Bu türden projeler orada deniz yaşamını böyle türler için yaşam alanını ciddi olarak tarif edecek bir girişim” ifadelerini kullandı.