Yurttaş, 20 yıllığına kiraya verilmek istenen alanlarına sahip çıktı, ihale iptal edildi: Gerenlik Koyu halkındır

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:18

Antalya Kaş’ın Patara sınırı içindeki Gerenlik Koyu’nun orman parkı olarak Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 20 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili dün yapılacağı duyurulan ihale eksik evrak gereçesiyle iptal edildi. Gazetemize açıklama yapan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Murat Akoy, “Halkın dik durması ve mücadelesi kazandı” dedi.

İki şirketin ihaleye girdiğini söyleyen Akoy, “Biri Kaş’tan, diğer iki ise Urfa’dan. Kendilerini de uyardık bu alan birinci derecede sittir (koruma alanıdır). Bu alan özel çevre koruma bölgesidir. Bu alan halkın kullandığı son iki tane koydan bir tanesidir dedik. Ona rağmen ihaleye girdiler” diye konuştu.

Sonucu “Halkın zaferi” diye tanımlayan Akoy, “Halk her yerden Kınık’tan, Ova’dan, Kaş’tan, Kalkan’dan, Bezirgan’dan, Yeşilköy’den gelip alanlarına sahip çıktılar. Bu üçüncüydü. Bezirgan’da başlamıştı. Konaklamasız orman parkı ihalesi orada yapılmıştı. Dava etmiştik, iptal olmuştu. İkincisi Pınarbaşı’nda gerçekleştirilmişti. Çam ormanı içine konaklamalı, bu sefer orman parkı ihalesi yapılmak istenmişti. Onu da iptal ettirmiştik, evrak eksikliği demişlerdi ona da. Şimdi üçüncüsünü de iptal ettirmiş oluyoruz. Alanlarına sahip çıkan gerçek vatansever Kaş halkıdır” ifadelerini kullandı.

PLAJ YAPILMAK İSTENDİ

Gerenlik Koyu, beş yıl önce de plaj için iş makineleriyle tahrip edildi. 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altında olması gereken koyda daha önce izinsiz yol yapıldı. Bu kez de ‘konaklamasız orman parkı’ olarak ihale edilmek isteniyor. Yapı yasağı bulunan koruma altındaki koyda 1190 m2’lik yapılaşma öngören ihaleye konu orman parkı projesinde restoran, kafeterya, satış üniteleri (dükkânlar), depo, ibadethane ve otopark gibi alanlar inşa edilmesi planlanıyordu. O dönemde ihale aynı gerekçeyle iptal edildi.