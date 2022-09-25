Yurttaş, Sinpaş'a direniyor: ÇED toplantısını yaptırmadılar

25 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Toplantıya, Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi ile bileşenlerinden MUÇEP temsilcileri, çevre örgütleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra firmanın minibüslerle getirdiği inşaat çalışanları katıldı.

‘VERMEYECEĞİZ’

Toplantı sırasında yurttaşlar, “Dinamitçi Sinpaş Marmaris’i terk et!” sloganları atarak bakanlık ve firma yetkililerini konuşturmadı. Salonda yoğun protesto ve itirazlar devam ederken şirket yetkilisi tarafından dolaştırılan ve yalnızca işçilere imzalatılan kâğıtlar bakanlık yetkililerinin tutanak düzenlendiğinin fark edilmesi üzerine vatandaşlar tutanağın bir kopyasının kendilerine verilmesini, itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep etti. Yurttaşlar, bakanlık yetkililerinin tutanakla birlikte polis eşliğinde arka kapıdan binayı terk ettiğini dile getirdi.

Toplantıda, Kent Konseyi/Ekoloji Komitesi’nden avukat Güngör Erçil, “Mahkeme kararına göre yürütülmesi mümkün olmayan projenin, projeye ait mahkeme kararı Danıştay tarafından bozulduğu takdirde, başlatılan ÇED süreci tümüyle gereksiz olacaktır” dedi. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ise “Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Milli parkımızı Sinpaş’a vermeyeceğiz” dedi.