Yurttaş, Sinpaş'a direniyor: ÇED toplantısını yaptırmadılar
Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğayı katledip, milli park içerisindeki ağaçları keserek 206 odalı ve 1323 adet devremülk yapan Sinpaş GYO projesine ilişkin ÇED yönetmeliğince yurttaşları bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapıldı.
Toplantıya, Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi ile bileşenlerinden MUÇEP temsilcileri, çevre örgütleri, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra firmanın minibüslerle getirdiği inşaat çalışanları katıldı.
‘VERMEYECEĞİZ’
Toplantı sırasında yurttaşlar, “Dinamitçi Sinpaş Marmaris’i terk et!” sloganları atarak bakanlık ve firma yetkililerini konuşturmadı. Salonda yoğun protesto ve itirazlar devam ederken şirket yetkilisi tarafından dolaştırılan ve yalnızca işçilere imzalatılan kâğıtlar bakanlık yetkililerinin tutanak düzenlendiğinin fark edilmesi üzerine vatandaşlar tutanağın bir kopyasının kendilerine verilmesini, itirazlarının tutanağa geçirilmesini talep etti. Yurttaşlar, bakanlık yetkililerinin tutanakla birlikte polis eşliğinde arka kapıdan binayı terk ettiğini dile getirdi.
Toplantıda, Kent Konseyi/Ekoloji Komitesi’nden avukat Güngör Erçil, “Mahkeme kararına göre yürütülmesi mümkün olmayan projenin, projeye ait mahkeme kararı Danıştay tarafından bozulduğu takdirde, başlatılan ÇED süreci tümüyle gereksiz olacaktır” dedi. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin ise “Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Milli parkımızı Sinpaş’a vermeyeceğiz” dedi.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- 'O isim aday olursa erken seçim...'
- 'Millet'ten 'Cumhur'a kötü haber
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Putin'le ilgili bomba iddia!
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Aklın ve mantığın katili imam konuştu!
- Kansere yakalanan Hakan Özoğuz'dan açıklama
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!