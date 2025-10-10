Zehir tesisine kapatma çağrısı: Aliağa gemi söküm tesisleri gündemde

İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Grubu, Aliağa Belediyesi’nin kontrolüne geçen ve Çevresel etki değerlendirmesinden (ÇED) muaf olmasına karşın kapasite artışı için ÇED başvurusu yapılan, asbestli gemi tartışmaları nedeniyle “zehir tesisi” olarak nitelendirilen Aliağa Gemi Sökümleri Tesisleri’nin acilen kapatılması çağrısında bulundu.

İzmir Tabip Odası’nda yapılan basın toplantısında açıklamayı TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’ndan Selma Akdoğan okudu. ÇED için dört kere halkın katılım toplantısı duyurusu yapıldığı sonrasında da iptal edildiği belirtilen açıklamada, ÇED muafiyetine ilişkin açılan davanın da Anayasa Mahkemesi’nde devam ettiği vurgulandı. Tesislerin yaratığı kirlilik, çevresel ihlaller ile mevzuat kapsamında yerine getirilmesi zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlamadan işletme süreçlerine devam edilmesi konusunda ilgili taraflarca suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “Bir yıl içinde söküm bölgesinde gömülü 15 bin ton atığın ortaya çıkmasına, iki yıldır bekletilen bir geminin sökümü sırasında çıkan yangına, iş kazalarına ve iş cinayetine şahit olduk. Yaşanan ihlaller ve devam eden yasal süreç göz önünde bulundurularak gerek sahanın somut koşullarına gerekse yürütülen faaliyetin risklerine uygun kamu yararı ve bilimsel ilkeler çerçevesinde bir ÇED süreci tamamlanana ve riskleri ortadan kaldıran gerekli koşullar sağlanana kadar gemi söküm faaliyetleri durdurulmalıdır” vurgusu yapıldı.

“Amacına uygun bir ÇED süreci yürütülmeli” çağrısı yapılan açıklamada, “Gemi söküm tesislerinin çevre, halk ve işçi sağlığı açısından güvenli ve sağlıklı koşullarda faaliyet gösterebilmesi için kuru havuz yöntemi zorunlu tutulmalıdır” dendi.