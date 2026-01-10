ABD'li Senatör, Trump'ın yanında duyurmuştu: Hakan Fidan'dan 'Maduro' iddiasına yanıt

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından dikkat çeken bir 'Türkiye' iddiası ortaya atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile aynı uçakta bulunan Senatör Lindsey Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste” ifadelerini kullandı.

Trump ise Graham'ın sözlerini kafasını sallayarak onayladı. Bu sözler kamuoyunda çok tartışıldı.

HAKAN FİDAN YANITLADI

TRT Haber kanalında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye böyle bir teklif gelmediğini kaydetti. Fidan sözlerini, "Böyle bir teklifle biz muhatap olmadık. Ama Maduro'ya yapılan teklifler var, o tekliflerden haberdarız" şeklinde sürdürdü.

"O TEKLİFLERDEN HABERDARIZ"

Fidan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız kendileri de sorulduğu zaman cevapladılar; ben hani kayıtlara geçmesi açısından tekrar söylüyorum: Bize şöyle bir soru ve teklif gelmedi hiçbir zaman için; 'Maduro veya Maduro bizi arayıp ben Türkiye'ye gelmek istiyorum, beni kabul eder misiniz?' Böyle bir şey yok. Veya birisi başkası üzerinden 'Maduro size gelsin mi, kabul ediyor musunuz?' Böyle bir teklifle biz muhatap olmadık.

Ama Maduro'ya yapılan teklifler var, o tekliflerden haberdarız. Ama bize birileri resmi veya gayri resmi 'bunu alır mısınız?' diye böyle bir şey yok, onu Cumhurbaşkanımız en yüksek ağızdan söylediler."

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize gelen böyle bir haber yok" ifadelerini kullanmıştı.