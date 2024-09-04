Zeytinlik kavgası

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Siyasi iktidar, ilk yıllarından beri binlerce yıllık emeğin ürünü olan doğal zenginliğimiz zeytinliklerden elini çekmiyor. Tarımda yaşanan krizin çözümünü “tarlaları kiraya vermekte” bulan AKP, 2003 yılında iktidara geldikten kısa bir süre sonra zeytincilik yasasında değişiklik yapmak istedi. Ardından; Ocak 2006, Temmuz 2008, Temmuz 2009, Nisan 2010, Şubat 2013, Haziran 2014, Mayıs 2017, Mart 2022 ve Aralık 2022’de zeytincilik yasasını değiştirme girişimlerinde bulunuldu. Büyük şirketler; maden arama faaliyetleriyle doğayı talan ederek onlarca yıllık ağaçları kesti.

Zeytincilikle uğraşan yurttaşlar atılan tüm hamlelere karşın zeytin ağaçları için direndiler. Yakın tarihimizde önemli bir noktada konumlanan Muğla Akbelen direnişi, toplumun geniş kesiminden aldığı destekle gündeme geldi. Kömür çıkarmak adına zeytinlikleri hedef alan şirketler Akbelen’de ilk de değildi son da olmadı. Uzmanlar, 15-20 yıllık çıkarım ömrü olan kömür madenleri için binlerce yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesini “vatana ihanet” olarak adlandırdı. Rakamlar da bunu doğruluyor. 1 ton kömürün fiyatı yaklaşık 4 bin 500 lira ederken 1 ton yağlık zeytinin fiyatının ortalama 40 bin liraya denk geldiği ifade edildi.