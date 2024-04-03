Zilkale Vadisi’nde ‘Kır Lokantası’ Projesine Tepki

Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:39

Güncelleme: 03.04.2024 - 10:55

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Zilkale Vadisi, doğal güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile bilinen birinci derece sit alanıdır. Ancak, Pazar Orman İşletme Müdürlüğü’nün vadide ‘Kır Lokantası’ yapılması için 20 yıllığına ihaleye çıkarması, bölge halkının ve çevre savunucularının tepkisini topladı.

FIRNTINA VADİSİNDE YAPILAŞMA VE TAŞ OCAĞI ENDİŞESİ

Fırtına Vadisi, Milli Park ve sit alanı olmasına rağmen, idare tarafından yapılaşmayı getirecek değişiklikler yapılıyor. Bu durum, vadideki kitle turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor. Ayrıca, Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki ormanlık alanda iki taş kırma tesisi için ÇED sürecinin başlatılması, doğal sit alanlarının geleceği konusunda endişeleri artırıyor. Planlanan tesisler, Fırtına ve Hala dereleri üzerine kurulacak ve Karayolları 10’uncu Bölge Müdürlüğü’nün yol bakım onarımı için kullanılacak taşları sağlayacak.

Çamlıhemşin halkı, dedelerinden miras kalan bu doğal güzellikleri gelecek kuşaklara aynı şekilde bırakmak istiyor. Bu nedenle, bölge halkı ve çevre savunucuları, vadilerin korunması için mücadele sürecini başlatmaya kararlı.

Bu gelişmeler, Rize’nin doğal güzelliklerinin korunması ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin önemi konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor. Yerel halkın ve çevre savunucularının seslerinin duyulması ve doğal sit alanlarının korunması için atılacak adımlar, bölgenin geleceği için hayati önem taşıyor.