Video Haberler
- MB faiz düşürecek mi? Erdoğan neye işaret etti?
- AKP'li başkan söz vermedi CHP'li üyeler salonu terk etti
- CHP Başarır'dan artan kira sonuna tepki!
- Kılıçdaroğlu sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama...
- Erbakan’dan flaş Kılıçdaroğlu yorumu! “İstifasını is
- Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözleri tepki çekti
- Gıdadaki artış durdurulamıyor! Sıra çaya da geldi...
- Sarıgül'ün yanıtı sunucuyu şaşırttı
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Prof.Dr. Metin
- Grup toplantısındaki ilk mesajı Can Atalay için oldu!