Son Dakika... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem!

AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yavaş, 'olumsuz bir durum' olmadığını ifade etti. Yavaş şunları yazdı:

"Haymana ilçemizde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır."