Son Dakika... AFAD duyurdu: Ankara'da korkutan deprem!

AFAD, Ankara Haymana'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Söz konusu deprem, saat 17.49'da ve yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:39.03556 N
Boylam:32.55833 E
Derinlik:7.74 km
Detay:
MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yavaş, 'olumsuz bir durum' olmadığını ifade etti. Yavaş şunları yazdı:
"Haymana ilçemizde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır."
Haymana ilçemizde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 12, 2026
Şu ana kadar ekiplerimize ulaşan herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.