Aylin Engör: Bu aralar içim kıpır kıpır

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:14

1- Ruh haliniz nasıl?

Kıpır kıpır.. Yeni bir iş, dolayısıyla yeni heyecanlar..

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey ?

Tek bir şeye sığdırmam mümkün değil. İlk aklıma gelen spor yapmak diyebilirim.

3- En büyük korkunuz?

Sevdiklerimi kaybetmek en büyük korkularımdan biri.

4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?

Tanımadığım insanların yanında tek başına veya tanıdıklarımla birlikteyken olduğum kadar çılgın olamayışım. Girişkenlik..

5- Hayattaki en büyük başarınız?

Ailemin benimle gurur duyması.

6- En büyük deliliğiniz?

14 yaşında tek başına Avustralya’ya gidip 2 sene boyunca ailemden uzak kalmak..

7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş ?

Hayalini kurduğum oyunculuk mesleğini yapmak..

8- Son okuduğunuz kitap?

Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan. O kadar gerçek ve sıcak ki. Eminim herkesin kendinden bir parça görebileceği bir eser.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Haksızlık kırmızı çizgilerimin en başında geliyor. Bununla alakalı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sevdiğim bir sözü vardır: "Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.”

10- En sevdiğiniz hayvan ?

Sibirya kaplanı.