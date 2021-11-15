Aylin Engör: Bu aralar içim kıpır kıpır

'Üç Kuruş' dizisinin Neşe'si Aylin Engör, 10 Soruda'nın konuğu oldu... Yeni heyecanlarını, okuduğu kitapları, hayatında yaptığı en büyük çılgınlığı anlattı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:14
Aylin Engör: Bu aralar içim kıpır kıpır
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1- Ruh haliniz nasıl?

Kıpır kıpır.. Yeni bir iş, dolayısıyla yeni heyecanlar..

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey ?

Tek bir şeye sığdırmam mümkün değil. İlk aklıma gelen spor yapmak diyebilirim.

3- En büyük korkunuz?

Sevdiklerimi kaybetmek en büyük korkularımdan biri.

4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?

Tanımadığım insanların yanında tek başına veya tanıdıklarımla birlikteyken olduğum kadar çılgın olamayışım. Girişkenlik..

5- Hayattaki en büyük başarınız?

Ailemin benimle gurur duyması.

6- En büyük deliliğiniz?

14 yaşında tek başına Avustralya’ya gidip 2 sene boyunca ailemden uzak kalmak..

7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş ?

Hayalini kurduğum oyunculuk mesleğini yapmak..

8- Son okuduğunuz kitap?

Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan. O kadar gerçek ve sıcak ki. Eminim herkesin kendinden bir parça görebileceği bir eser.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Haksızlık kırmızı çizgilerimin en başında geliyor. Bununla alakalı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sevdiğim bir sözü vardır: "Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.”

10- En sevdiğiniz hayvan ?

Sibirya kaplanı.


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