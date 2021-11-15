Aylin Engör: Bu aralar içim kıpır kıpır
'Üç Kuruş' dizisinin Neşe'si Aylin Engör, 10 Soruda'nın konuğu oldu... Yeni heyecanlarını, okuduğu kitapları, hayatında yaptığı en büyük çılgınlığı anlattı.
1- Ruh haliniz nasıl?
Kıpır kıpır.. Yeni bir iş, dolayısıyla yeni heyecanlar..
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey ?
Tek bir şeye sığdırmam mümkün değil. İlk aklıma gelen spor yapmak diyebilirim.
3- En büyük korkunuz?
Sevdiklerimi kaybetmek en büyük korkularımdan biri.
4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?
Tanımadığım insanların yanında tek başına veya tanıdıklarımla birlikteyken olduğum kadar çılgın olamayışım. Girişkenlik..
5- Hayattaki en büyük başarınız?
Ailemin benimle gurur duyması.
6- En büyük deliliğiniz?
14 yaşında tek başına Avustralya’ya gidip 2 sene boyunca ailemden uzak kalmak..
7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş ?
Hayalini kurduğum oyunculuk mesleğini yapmak..
8- Son okuduğunuz kitap?
Sabahattin Ali - İçimizdeki Şeytan. O kadar gerçek ve sıcak ki. Eminim herkesin kendinden bir parça görebileceği bir eser.
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Haksızlık kırmızı çizgilerimin en başında geliyor. Bununla alakalı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sevdiğim bir sözü vardır: "Haksızlığı her kabul ediş, daha büyüğünü doğurur.”
10- En sevdiğiniz hayvan ?
Sibirya kaplanı.
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