Aziz, hayata yeninden başlayan kahraman

22 Kasım 2021 Pazartesi, 14:42

Hayata yeniden başlayan adamın hikayesi hiç yabancımız değil; Aziz'i izlerken "Eh ben biliyorum bu hikayeyi sanki" demişsinizdir. Elbette zaman mekan ülke iklim, her şey değişik ama işin özü aynı. Başına gelen felaketten sonra memleketine dönen adam için artık her şey bambaşkadır, ne aile mirası kalmıştır geride ne de sevdiği kadın!

Bir nevi Monte Kristo kontu olarak işe güce yeniden girişecek, kaybettiklerini kazanacak, babasını öldürenlerden intikam alacak...

UYARLAMADAN SÖZ EDİLMEMİŞ: Ancak dizinin esinlendiği veya uyarlandığı mı demeliyim bilemedim, Poldark dizisinden hiç söz edilmemesi ilginç! Winston Graham'ın onbir kitaplık seri olarak yazdığı Poldark, ilkin 1975'te dizi yapılmış, ardından 2015'te 5 sezon olarak yeniden çekilmiş. Poldark'ın sıkı takipçisi olarak söylüyorum, Aziz başarılı bir uyarlama olmuş. Birebir çekilen sahneler hiç sırıtmıyor, üstelik 1700'lerin İngiltere Cornwall'ında geçen hikaye 30'ların Antakya'sında yaşanan şahane uyarlanmış. Poldark imdb puanı yüksek, genel izleyicinin her zaman seveceği bir hikayeydi, çok iyi akıl etmişler. Poldark'ta madencilik etrafında dönüyor olaylar, bizde halı kilim dokuma. Aziz'in bir Fransız teğmeni öldürüp katil olup gitmesine gerek var mıydı, onun yerine bir garibanın asılmasına gerek var mıydı, orijinalindeki gibi kahraman savaşa gitmişken başlayabilirdi ama senarist öyle taktir etmiş. Başka bir hikaye kurmak istemiş belli ki.

KEŞKE: Keşke o evinden uzak kaldığı iki yıl daha iyi anlatılsaydı, çok havada kalmış. Bir de birinci bölüm finali çok zorlama kalmış, eh madem esinlendiniz Poldark'tan, bu kadar kasmaya gerek var mı?

ALKIŞLANAN YERLER: Dönem dizilerindeki özene bayılıyorum, kostümler, mekanlar, saçlar gerçekten başarılı. Aziz'in yapımcısı O3 Medya, göğsümüzü kabartan başarılı Netflix dizisi Kulüp'ün de yapımcısı. Kulüp'ün yönetmeni Zeynep Günay Tan'ın imzası yine Aziz'de karşımıza çıkıyor. Eh bunca usta isim varken Aziz'den beklentinin yüksek olması doğaldı, izleyiciden de karşılık aldı. Binalara, mekanlara ve figürasyona, tüm prodüksiyon ekibine ayrıca tebrik gitsin bizden, ayrıntılar asla atlanmamış.

KADRO: Poldark'ın başrol oyuncular ne kadar iyiyse bizimkiler de o kadar iyi. Aidan Turner gibi bakmaya doyamayacağın bir oyuncu var Poldark'ta. Eh Aziz rolündeki Murat Yıldırım'ın karizması da tartışılmaz müsadenizle. Kahramanın hayatına giren iki kadın karakteri de çok güzel iki oyuncu üstlenmiş, Damla Sönmez ve Simay Barlas. Neredeyse ilk defa saçı başı gerçekten pis, eli ayağı kapkara bir gariban kız gördüm bir Türk dizisinde. Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Güven Murat Akpınar, Meral Çetinkaya ve ekranda görmeyi çok özlediğim Füsun Demirel, süper kadro. Bir Fransızı oynayan Fırat'ın Türkçe aksanı mükemmel, hiç kimseye benzemiyor Fırat'ın çıkarttığı karakterler. Acayip bir adam, nefret edilemeyen kötü adam Fırat, Robert DeNiro ekolü...

ATLAMAMAK LAZIM: Az kalsın unutuyordum, Poldark'taki çatlak hizmetçi ve kocası da Aziz'e nefis uyarlanmış, Suzan Kardeş'in hastasıyız zaten.

ARKE PENCERE NOTU: 8,5'tan 9... İşe gösterilen özene, Murat ve Damla ve Simay'ın performansına, yönetmenin güzel gözüne, ekibin alın terine kötü not verilir mi?