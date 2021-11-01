Bu cihazlar kışa hazırlıyor

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:07

Derin dondurucu

* Beko 7061 MB 6 bölmeli derin dondurucunun toplam net hacim 196 litre. Fiyatı 2 bin 500 TL olan cihazın derinliği 57.5 cm. AB yeni enerji sınıfı F’ye sahip olan cihazın, günlük dondurma kapasitesi 9 kg.

* Siemens GS33VVWE0N, 7 çekmeceli, yüksekliği 176 cm olan derin dondurucunun günlük dondurma kapasitesi 28 kg, derinliği 65 cm. Yıllık enerji tüketimi 204 kWh olan cihazın fiyatı ise 3 bin 150 TL.

Mutfak robotu

Homend Meatbox 3100H ve Homend’in mutfak robotu Functional 2804H ile kışlık domates konserveleri ve salçaları hazırlamak kolay hale geliyor. Meatbox 3100H kilolarca domatesi, istediğiniz şekilde çekebiliyor. 1000 Watt’lık güce sahip Functional 2804H, 1.5 litrelik kapasiteye sahip. Blender, çırpma, dilimleme özelliklerinin yanı sıra doğrama ve rendeleme işlerini de yapabiliyor.

Salça makinesi

Goldmaster GM-7243 Promax kıyma makinesi 2000 watt motor gücüne sahip. Salça, pul biber, tarhana gibi ürünleri yapabilen cihazın fiyatı1.234 TL. 70 mm çapında geniş kesme plakalarıyla yapılacak işlemi daha kısa sürede tamamlayabiliyor.

Vakum makinesi

Packtech otomatik ev tipi vakum makinesinin yumuşak ve sert yiyecekler için iki ayrı vakum özeliği var. Cihazın fiyatı 455 TL. Vakumlamayı 9 - 11 saniyede yapan cihazın güç tüketimi 110 watt, mühürleme kalınlığı ise 3 mm. İhtiyaç halinde tek bir butonla sadece yapıştırma fonksiyonu kullanılabiliyor.

Erişte kesme makinesi

Marcato Pasta Fresca, erişte ve makarna kesme makinesi 3 dakika içinde, 500 gram unu elle yoğurmuş gibi yoğurabiliyor. Cihazın fiyatı 6 bin 75 TL. Birlikte verilen aksesuar kiti, lazanya (150 mm), fettuccine (6.5 mm) ve tagliolini (1.5 mm) yapmaya olanak tanıyor.

Konserve kapağı kapatma cihazı

Uğur şişe kapağı kapatma makinesi ise kışlık domateslerin kapağı kapatılabiliyor. Fiyat 90 TL olan cihaz, soda, gazoz şişeleri minimum ve orta boyut şişelerin kapaklarını kapatmak için de kullanılabiliyor. Cihaz şişelerin boyutuna göre ayarlanabiliyor.

---HAFTANIN YENİSİ

Huawei nova 9 tanıtıldı

HUAWEI, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu nova 9'u tanıttı. 7.77 mm kalınlığında ve yaklaşık 175 gram ağırlığında olan nova 9, tamamen şarj olması 38 dakika süren 4300 mAh pile sahip. nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Cihaz, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve büyük 1/2,8 inç sensörlü 32MP ön kamera ile donatıldı.