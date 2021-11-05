Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da dopdolu!
Cumartesi günlerinin yeni klasiği Cumhuriyet Cumartesi bu hafta da sizlerle... Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bu hafta da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. İşte Cumhuriyet Cumartesi'de bu hafta...
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Barınma nefsi müdafaadır
Ülker koca şiddetine dayanamaz, bir gece evi terk eder. Gidecek yeri yoktur… Üstelik bulunmasın diye kimliğini de saklamak ister… Yine çok etkileyici bir romanla okurunun karşısına çıkan Seray Şahiner ile buluştuk.
Ebru D. Dedeoğlu
Ercan Kesal:
İnsan yaşadığı yere benziyor
- Geçmiş geri getirilemiyor elbette ama içinde bulunduğumuz zaman ruhlarımıza kazanılmış deneyimler halinde yerleştiği için, biz farkında olsak da olmasak da başımıza gelen her şey ruhlarımıza siniyor.
- Ülkemizin ve dünyanın başına gelenler, geçip giden ya da hala devam eden sıkıntılarımız, her seferinde değişen gündemin geride bıraktıkları, hepsi de içimizde bir yerlerde. Hatırladığımızda bize acı ve keder verse de yaralarımızın merhemi kabuğunun altında. Dermanımız derdimizden başkası değil.
Elif Tokbay sayfa 3
Sinema, tiyatro, stil, Bu Senin Hakkın, İş'te Mola, haftanın ajandası, Astroloji, Psikoloji ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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