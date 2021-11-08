Merkür Akrep burcunda! İşte haftalık burç yorumları...
06-12 Kasım 2021 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
KOÇ:
Merkür sizi derin düşüncelere sevk edecek bir alanda ilerlerken, ortak hesaplarınız ve ortaklaşa kazançlarınız ile ilgili haberler alabilirsiniz. Hesaplarınızı, vergi ve banka işlerinizi inceleyip hesaplar yapabilirsiniz.
BOĞA:
Merkür’ün ilişki evine girmesi, geveze ve muhabbetli bir dönem başlartırken, eşinizin çok konuşmasından muzdarip olabilirsiniz. Haber almak ve iletişimde olmadığınız kişilerle iletişime girmek için ticaret içeren karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.
İKİZLER:
Merkür iş hayatının günlük telaşesini rahatla yürütebileceği bir alana girerek, günlük iş ve çalışma arkadaşları gündemlerinizi hızlandıracak. İş için seyahat edebilir, yazışmaların ve telefon trafiğinin çok yoğun olduğu ofis günlerinden geçebilirsiniz.
YENGEÇ:
Merkür, daha cesur ve kalpten konuşacağınız bir alana girerken varsa çocuklarınız ile ilgili haberler alabileceğinizi gösteriyor. Aşk hayatında konuşanın, derdini anlatanın kazanacağı doğru sözcükleri bulmakta zorlanmayacağınız günlerdesiniz.
ASLAN:
Merkür ev ve aile konularınızı gündeme getirip kafa yordururken, hep aklınızdan geçen ama yazıya dökemediğiniz şeyleri ifade etmeye başlayacaksınız. Evdeki elektronik aletleri değiştirebilir ya da tamir ettirebilirsiniz.
BAŞAK:
Merkür iletişim trafiğinizi arttırıyor ve beklenmedik seyahatlerden bahsediyor, yazışmalar ve cevaplar daha çabuk elinize ulaşacak. Fazla derin düşünecek fakat kısaca ifade etmeniz gerekecek, kaleminizin gücü artacak.
TERAZİ:
Merkür ekonomi hanenizi hızlandırıyor, nakit akışınız hızlanabilir. İleride gelir getirecek anlaşmalara imza atabilirsiniz. Ticaretin göstergesi merkürün bu alana ziyareti, ticaret ve al-sat işlerinden kazançlı çıkılan günleri gösteriyor.
AKREP:
Akrep burçları Merkür’ün seyri ile mental olarak çok aktif olabilirler. Arkadaşlarınızdan yoğun haberlerin gelebileceği, ziyaretlere katılım gösterebileceğiniz, sosyal bir dönem başlıyor. Bu dönemde evden çıkmadan bile ne kadar sosyal olabileceğinize şaşıracaksınız.
YAY:
Merkür geçişi bilinçaltınızı etkileyecektir, haberci rüyalar görebilirsiniz. Bağımlılıklarınızı fark etmek ve bırakmak için adım atmaya karar verebilirsiniz. İlhamlara açık fakat kendinizi biraz üşengeç hissedebileceğiniz bir dönem olabilir.
OĞLAK:
Merkür arkadaşlık ilişkilerinizi canlandırırken, görüşmediğiniz kimseler ve sosyal çevrelerinizden haberler alabilirsiniz. Bu dönemde arkadaşlarla seyahate çıkabilir, normalde iletişimde olmadığınız çevrelerle görüşebilirsiniz.
KOVA:
Merkür iş hayatınıza hız katabilir, iş ile ilgili görüşmeler, yazışmalar yapabilir, haberler alabilirsiniz. Akıl ve mantık süreçleriniz hızlanırken, kardeş ve akrabaların gündeminizde olduğu bir hafta geçirebilirsiniz. Çocuklarınızın geleceğini düşünüyorsunuz.
BALIK:
Merkür eğitim ve seyahatler ile ilgili bir alanı etkinleştirirken beklediğiniz bir eğitim başlıyor olabilir. Yabancılardan haberler alabilir, iş için mecburi seyahat edebilirsiniz. Online hesaplarınız ve basın/medya ile ilgili işlerinizde aktif bir iletişim dönemi başlayabilir.
Video Haberler
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Patronlardan asgari ücret açıklaması
- Başkentte Kurtuluş Savaşı restorasyonu
- Yurttaş isyan etti: İntihar edeceğim sorumlusu devlettir
- Lütfü Türkkan’dan açıklama
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- Bir zam da alkole
- Erdoğan'ın 'fetvacısı'na sert tepki
- The Economist'ten Türkiye analizi
- Diyanet en çok sorulan soruları açıkladı
- MHP'den Akşener'e tepki çeken sözler