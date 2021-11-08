Nilay Erdönmez:En büyük korkum kötü insana aşık olmak

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:58

1- Ruh haliniz nasıl?

Rengârenk. Her duygu var bende, çeşit çeşit.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey?

Erken uyanmak, yoga yapmak, çiçeklere bakmak, ağaçlı bir yerde yürüyüş yapmak, kahve kokusu, annemin fırınından gelen hamur işi kokusu, oyun oynamak, bir hayvanla bakışmak, arkadaşlarıma, aileme sofra hazırlamak, gözünde sevgi olan insanların gözlerinin içine bakmak... Böyle birçok şey var.

3- En büyük korkunuz?

Aşık olmak. İnsanın zekası geriliyor. Daha da büyük korkum kötü insana aşık olmak. Düşünsenize hem kalbiniz apaçık, hem kötülüğe maruz kalıyorsunuz, yetmezmiş gibi zekânız da geri. Bence korkunç.

4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?

Fazla detay düşünmek. Hayat o kadar detaya yetecek kadar uzun değil.

5- Hayattaki en büyük başarınız?

Hayatta yaşanan her durumda, olumlu bir yan arayıp bulup oradan bakmayı ve bunu düşünme sistemimin bir parçası haline getirmeyi başarmış olmak.

6- En büyük deliliğiniz?

Bir keresinde yükseklik korkumu yeneyim diye kendimi şelale dibinden dereye atmıştım.

7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?

Tabii ki oyunculuk.

8- Son okuduğunuz kitap?

Gamze Arslan, Kanayak.

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Ailem, ailem olmuş olan dostlarım ve işim.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Hepsini seviyorum. Hatta hayvan yemiyorum. Ama özellikle son dönemde kuşlara bakınca başka hissediyorum.