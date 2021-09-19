Pazar akşamı savaşı başladı: Uzak Şehrin Masalı, İçimizden Biri'ni alt edecek mi?

19 Eylül 2021 Pazar, 10:26

Geçtiğimiz hafta itibarıyla iki dizi aynı gün, pazar akşamı itibarıyla yayınlandı. Uzak Şehrin Masalı ve İçimizden Biri. Karsta geçen dramatik hikayesiyle Fox TV'nin iddialı dizisi ve Show TV'de bir imkansız aşkı eğlenceli üslubuyla anlatacak olan İçimizden Biri; aynı gün üstelik atv'nin bir süredir yayınlanan İkimizin Sırrı'na karşı yarışacaklar.

UZAK ŞEHRİN MASALI: Kars gibi muhteşem bir coğrafyada çekilen ama bazı kaynaklara göre İstanbul'da çekildiği yazılan dizi, bizi bir Doğu dramıyla tanıştırdı. Doğu dramı diyorum ama "koca zulmü" maalesef ülkenin önemli sorunu; burada yine klişelerle karşı karşıyayız. Otoriter ve acımsız bir kayınvalide! Öyle acımasız ki, sadece gelinine karşı değil, kendi oğluna ve torununa karşı bile son derece sert, gelenekler ve töre ve köklü ailesinin/soyunun devamı için yapamayacağı şey yok. Zeynep Eronat (nedense Fox TV tanıtım sayfasında adı yok) seyircinin çok sevdiği bir oyuncu, sesi karizması ve yumuşacık oyunuyla, acımasız kayınvalideyi canlandırıyor.

Karısına ve çocuklarına şiddet kullanan baba! Timur Acar çok başarılı bir oyuncu, hikayeye göre defalarca aldattığı, dövdüğü, başka kadından çocuk yaptığı halde vazegeçemediği karısı için mücadele edecek. Umay'ı canladıran Aslıhan Güner, rolünde hiç sırıtmıyor, ama ah şu "illa ruj sürmelisin" diyen kim, işte onu anlamak mümkün değil. Perişan halde, evden kaçtığı, uykusuz geçirdiği gecenin sabahında kahramanımızı rujuyla gördüğüm an inanamadım! Yine de sevindirici olan, artık saç maşalamayı bırakmış olmaları, Begüm Birgören ve Barış Kılıç da çok iyi. Hikayenin kurgu kısmında sıkıntı yaşadıkları aşikar ama usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan toparlayacaktır durumu, kuşkum yok. Ah bir de hikayeye iyi çalışılsaymış, senaryoda da ciddi aksaklık var, zamanla toparlarlar eğer iyi reyting gelir de seyirci sahiplenirse. Bana göre günün en iyi dizisi olacak. Olmadı ama olacak.

ARKA PENCERE NOTU: Yüksek puan vermek istiyorum, bu kadar oluyor şimdilik; 6,5

İÇİMİZDEN BİRİ: Alt kadronun çok iyi seçildiği dizi, imkansız aşıkların koşuşturmalı ve kavuşamamalı hikayesinden bıkmayan seyirci kaldıysa eğer, iş yapar. Havva ve Adam, senaryonun olmazsa olmazı çatışmanın temeli, Hristiyan erkekle Müslüman kızın öyküsü. Bu konu açıldığında da akla Yabancı Damat geliyor, dizi o kadar başarılıydı ki, insan ister istemez kıyaslama yapıyor. Yapmamak lazım, biliyorum. Marmaris'te geçen hikayeye seyirci nasıl tepki gösterecek emin olamadım. Karşısında ağlamalı, acıklı, entrikalı, türlü kötülük ve düşmanlığın yaşandığı, çocukların ezildiği, kadınların hırpalandığı, içinde her türlü seyirci avlayacak malzemesi olan Uzak Şehrin Masalı'na karşı ne yapacak göreceğiz. Ha pazar akşamı, kocası futbol programlarında kendini kaybetmişken, aman ben de eğleneyim azıcık diyen hanımlar ilgi gösterebilir. Bu da bir ihtimal.

ARKA PENCERE NOTU: 6 verdim gitti, dedim ya ben hep Yabancı Damat'ta kaldım. Zamanla İçimizden Biri'ni kalbimde/kalbimizde apayrı bir yere koyar mıyım/mıyız, onu da proje sahipleri düşünsün değil mi?