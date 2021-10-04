Piyasa yeni cihazlarla şenlendi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:29

iPhone 13 serisi satışta

Apple merakla beklenen iPhone 13 serisini satışa sundu. iPhone 13, 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Apple yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 3 teknolojisine de yer verdi. Türkiye’de satışa sunulan iPhone 13 modellerinin 10 bin 999 TL’den başlayan resmi satış fiyatı 22 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

Samsung ekranı katladı

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonları Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G, Türkiye pazarında resmen satışa sunuldu. Galaxy Z Fold3 5G’nin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dâhil 21 bin 999, Galaxy Z Flip3 5G’nin fiyatı ise KDV dâhil 11 bin 999 TL.

Anker’den Life Q35

Anker, yeni kulaklık modeli Soundcore Life Q35’i piyasaya sunarak müzik deneyimini üst seviyeye çıkartıyor. Kulaklıkta 40 saate varan çalma süresi ve gürültüyü önleme özelliği var. Oynatma duraklama özelliği sayesinde kulaklıktaki sensörler kulaklığı çıkarttığınızı algılayarak oynatmayı durdurabiliyor.

DJI OM 5 geldi

DJI’ın yeni akıllı telefon sabitleyicisi DJI OM 5, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de piyasaya sunuldu. Karfo Karacasulu AŞ tarafından Türkiye’ye getirilen ve katlanıldığında avuç içine sığan DJI OM 5’in, yerleşik uzatma çubuğu bulunuyor.





Oppo Band Sport

Oppo, akıllı saat modelinden sonra akıllı ürünler kategorisindeki yeni ürün olan Oppo Band Sport'u Türkiye pazarında satışa sundu. Kandaki oksijen değerini ölçen Oppo’nun akıllı bilekliği, 12 farklı egzersiz moduna sahip. Bilekliğin 100 mAh’lik pili 1.5 saatte tam olarak şarj oluyor.

OnePlus 9 serisi Türkiye'de

OnePlus, gelişmiş amiral gemisi modeli OnePlus 9 Serisi’ni Türkiye’de tüketicilerin beğenisine sundu.Cihaz 43 dakikada yüzde 1’den yüzde 100’e şarj edebiliyor. OnePlus 9 Pro’nun 48MP ana kamerası Sony ile özel olarak tasarlanmış bir IMX789 sensörüyle donatıldı.

Acer Aspire C27

Acer Aspire C27, yeni 11. Nesil Intel Core i5 ve i7 işlemci seçenekleriyle gelen serisini tanıttı. 27 serisi, 27 inç büyüklüğünde FHD ekranla gerçekçi görüntüler sunuyor. HDMI çıkış yuvası ile cihaza ikinci bir monitör bağlama seçeneği var.

Huawei MatePad T8 Kids

Huawei MatePad T8 Kids Edition, Huawei Online Mağaza’da satışa sunuldu. 8 inç’lik ekranı bulunan tablet, hafif tasarıma, EMUI10 arayüze sahip. Tablet, 310 gram ağırlığında ve 5.100 mAh pili var. 12 saat boyunca video gösterimi yapabiliyor. Cihazın fiyatı, 1.499 TL.

TCL’nin Movetime MT42

TCL’nin Movetime MT42 akıllı çocuk saati satışa çıktı. Bu saatler çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydediyor. 4.5G sesli ve video aramalarla metin mesajları Nano sim kartıyla kullanılabiliyor. 1.54 inç’lik ekranı var.