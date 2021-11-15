Telefonum akıllı, şarjım hızlı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:21

Akılı telefonlar artık elimiz kolumuz gibi oldu. Adeta fotoğraf makinalarının yerini aldılar. Kameradan, ekrana, işletim sisteminden, kablosuz bağlantı teknolojilerine kadar her alanda büyük ilerlemeler kaydedildi. Ekranlar büyüdükçe, cep telefonuyla yapılan işler arttıkça, filimler telefondan izlendikçe, oyunlar telefondan oynandıkça pil ömrü de en önemli nokta haline geldi. Ancak, pil ömründe beklenen uzun süreli kullanıma imkan sunan ilerlemeyi göremiyoruz. Yani uzun kullanım sürelerini göz önüne aldığımızda şarjı günlerce, haftalarca giden bir akıllı telefondan söz etmek mümkün değil.

Buna karşın telefonların tam şarj olma sürelerinde firmalar adeta gaza bastı. Hırzlı şarj teknolojileri sayesinde artık birçok cihaz dakikalar içinde yüzde 100 oranında şarj edilebiliyor. Kullanıcılar artık telefonlarını birkaç dakika şarjda tutarak, birkaç saatlik kullanım süresi dahi elde edebiliyorlar. Piyasaya yeni çıkan telefonların şarj sürelerini derledik.

GALAXY Z FOLD 3

Samsug Galaxy Z Fold 3’te 4400 mAh büyüklüğünde batarya var. Samsung, bu yılın başından itibaren üst sınıf Samsung Galaxy telefonlarının kutusundan güç adaptörü çıkmıyor. 25W hızlı şarj destekli bu telefon için bu güç çıkışını destekleyen bir güç adaptörü edinmeniz gerekiyor. 25W Samsung güç adaptörü ile Galaxy Z Fold 3’ün pilini 30 dakikada yüzde 50’den fazla oranda şarj edebiliyorsunuz.

HUAWEI NOVA 9

Huawei nova 9’un, tamamen şarj olması 38 dakika süren yüksek kapasiteli 4300 mAh pile sahip. 66W Huawei SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53'e kadar şarj olması ise 15 dakika sürüyor.

OPPO A16

Oppo A16'nın 5000 mAh uzun ömürlü pili, yüzde 100 doluluk ile 34 saat arama veya 21 saat YouTube video oynatma süresi sunuyor. Günlük işleriniz bittiğinde cihaz çalışmaya devam ediyor. Akıllı telefonunuzu elinizden bıraktığınızda Yapay Zeka Gece Şarjı size 8 saat (23:00- 07:00 arası) gece bekleme süresi sağlıyor.

XIAOMI 11T PRO

Xiaomi 11T Pro, 17 dakikada yüzde 100 şarj imkanı tanıyor. Cihaz, 120W Xiaomi Ultra Hızlı Şarj tescilli teknolojisine sahip. Çift şarj pompası, çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde 24 saat kullanım sağlıyor.

ANKER R100 TWS TÜRKİYE’DE

Anker, Soundcore kategori markasındaki ürün çeşitliliğini artırıyor. Anker, Soundcore R100 TWS Bluetooth kulaklığını Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sundu. Tek şarjla 6.5 saate kadar, şarj kutusu ile 25 saate kadar çalma süresi sunmasıyla dikkat çeken cihaz su geçirmez özelliğine de sahip.