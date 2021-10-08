Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü
Yarın günlerden Cumartesi. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarında da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Sokakta 'yemekleri ölçmeye devam mı' diye soruyorlar
'Camdaki Kız' dizisinde evin babası Rafet Koroğlu'na gönülden bağlı sağ kolunu oynuyor. Tako rolüyle dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Hamza Yazıcı ile buluştuk, daha yakından tanıdık: "Mutsuzluğu aşmıyorum. Önce onu yaşıyorum. Bir süre sonra beni mutsuz eden fikre alışıyorum..."
Elif Tokbay
Sosyal medya ruhsal durumumuzu yansıtan bir ayna
Varoluşçu psikoterapist Ferhat Jak İçöz yeni kitabı 'Kendine Yabancı' da on öyküde bizi terapi odasına sokuyor. İçöz ile hal-i pür-melalimizi konuştuk.
Satürn retrosu bitiyor
Serap Kılıç Baytok
Taylan Kümeli yazdı: Potasyumun 8 faydası
Nefes nefese soruyoruz: Katil kim?
Arka Pencere, bu hafta son haftaların en popüler dizisi 'Yargı'yı masaya yatırıyor: Oyunculuklar başarılı, senaryo yerinde, heyecan dozu yüksek.
Elif Aktuğ
Fatih Türkmenoğlu yazdı: Sonbahar'da İstanbul'da yapılacak 5 şey
Psikoloji, teknoloji, sinema, Bu Senin Hakkın, stil, haftalık ajanda, sinema, tiyatro ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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