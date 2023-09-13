British foreign secretary to arrive in Turkey on Wednesday

Bilateral relations, current regional, international issues to be discussed during 2-day visit, Turkish Foreign Ministry says

AA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:46
British foreign secretary to arrive in Turkey on Wednesday
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UK Foreign Secretary James Cleverly will arrive in Turkey on Wednesday for a two-day visit, the Turkish Foreign Ministry announced on Tuesday.

"Bilateral relations, current regional and international issues will be discussed at the meetings," it said in a statement.


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