Dominik Livakovic signs 5-year contract with Turkish club Fenerbahce
Istanbul team to pay $7.1M transfer fee for Croatian goalkeeper
Dominik Livakovic on Friday joined Turkish football club Fenerbahce from Croatia's Dinamo Zagreb, inking a five-year deal.
In a statement, Fenerbahce said they will pay a $7.1 million transfer fee with conditional bonuses of a total of €1 million for the Croatian goalkeeper.
Livakovic made 290 appearances for Dinamo Zagreb and played 45 matches for the Croatian national team.
The 28-year-old bagged six Croatian top-tier titles and two Croatian trophies.
Dinamo Zagreb in a statement thanked Livakovic for his time at the club, saying: "We will never forget your love and emotion you had for your Dinamo!"
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