Erdogan tells Zelenskiy Turkey opposes targeting of Ukraine's territorial integrity
President Tayyip Erdogan told his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelenskiy on Tuesday that Turkey opposed any decision targeting Ukraine's territorial integrity, after Russia said it was recognising two regions in eastern Ukraine as independent.
The move by Russian President Vladimir Putin has prompted the United States and European Union to mull potential sanctions against Russia. Turkey, which has a maritime border to Ukraine and Russia in the Black Sea, opposes sanctions in principle.
In a statement, the Turkish presidency said Erdogan repeated that Turkey found Russia's decision unacceptable during the call with Zelenskiy and called "for all of the resources of diplomacy to be used in the international arena" to resolve the crisis.
It did not say whether Erdogan had discussed sanctions with Zelenskiy on the call.
İlgili Haberler
- NATO member Turkey, opposed to sanctions, in bind over Ukraine
- Turkey says Russia's recognition of Ukraine breakaway regions 'unacceptable'
- Erdogan cuts short Africa trip for virtual NATO meeting
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Dünyanın en ağır çileği İsrail'de yetiştirildi
- Filistin'den Doğu Kudüs çağrısı
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor