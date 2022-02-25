Erdogan urges NATO to take 'more decisive' steps

President Recep Tayyip Erdogan spoke to journalists on NATO's measures against Russian invasion in Ukraine. Erdogan will attend extraordinary virtual summit of NATO.

Reuters
25 Şubat 2022 Cuma, 15:09
Erdogan urges NATO to take 'more decisive' steps
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Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Friday that reaction from NATO and Western countries to Russia's assault on Ukraine had not been decisive, adding he hoped a NATO summit on Friday would lead to a more determined approach from the alliance.

"It should not turn into an ordinary flurry of condemnation. NATO should have taken a more decisive step," Erdogan said after Friday prayers in Istanbul.


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